SON DAKİKA: Mersin'de insanlık dışı olay! Küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani tutuklandı

Barış Mahallesi'nde dün bir markette M.A.D'ye (11) şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
M.E, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Mersin Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, şiddete uğrayan M.A.D'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.
"OĞLUMUN OMURİLİĞİNDE ÇATLAK VAR"
Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Mahmut D., oğluna bunu yapanın gerekli cezayı fazlasıyla almasını beklediğini belirterek, "Çocuğumun bir an önce iyileşmesini istiyorum. Oğlumun omuriliğinde çatlak var. Bir de aldığı darbelerden dolayı beyin ile deri arasında ödem gelişmiş" diye konuştu.
Hiç bir insanın bir çocuğa bunu yapamayacağını ve hiçbir hakkı olmadığını belirten baba, "Çocuğumun dişi kırılmış, yanakları içerisinden patlamış. İnsan olan bunu yapmaz, yapmayada hakkı yok. Allah hiçbir babayı çocuğuyla sınamasın, kimsenin başına vermesin.
Cezasını en ağır şekilde almasını istiyorum. Yaşanan dehşet olay başka bir kimsenin çocuğuna da olabilir. Onun için bu saldırgan gibi kişilerin en ağır ceza verilmesi gerekli" dedi.
"SADECE 1-2 SİLLE VURDUM"
Tutuklanan sanığın ifadesi de ortaya çıktı. Sanık M.E.'nin ifadesinde, "Ben bahsi geçen çocuğa sadece 1-2 sille vurdum, videolardaki şahıs benim, ben vurdukça o yere düştü, öldürme amacım yoktu, çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım, bana güldüklerini düşündüm, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dediği öğrenildi.