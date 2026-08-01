SON DAKİKA: Mersin'de insanlık dışı olay! Küçük çocuğu öldüresiye darp eden cani tutuklandı

"SADECE 1-2 SİLLE VURDUM"



Tutuklanan sanığın ifadesi de ortaya çıktı. Sanık M.E.'nin ifadesinde, "Ben bahsi geçen çocuğa sadece 1-2 sille vurdum, videolardaki şahıs benim, ben vurdukça o yere düştü, öldürme amacım yoktu, çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım, bana güldüklerini düşündüm, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dediği öğrenildi.

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