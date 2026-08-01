YANGIN SON DURUM |Gömeç söndü, Aydın alev alev! Yangınlarla canla başla mücadele

CANLA BAŞLA MÜCADELE Türkiye'nin genelinde üretilen çam fıstığının yüzde 80'ini, dünya genelinde ise yüzde 10'unu karşılayan, doğa harikası Kozak Yaylası'nı da tehdit eden yangında Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri bölgedeki hayvanları kurtardı. Yangında, alevlerin sıcaklığıyla aracın turbosunun patlaması sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ile olay yerinde bulunan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan'ın tedavisi ise Balıkesir Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yangının O.G. ve M.Y.'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığını, gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldıkları Burhaniye Adliyesi'nde, Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

AYDIN YANGINI SÜRÜYOR

Aydın'ın Çine ilçesinde önceki gün 15.00 sıralarından Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangına da 9 helikopter, 3 uçak ile havadan 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle kardan müdahale devam edildi. Alevlerin tehdit ettiği Kavşıt, Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerindeki hayvanlar tahliye edilerek, Çine Canlı Hayvan Pazarı'na getirildi. Dutluoluk Mahallesi sakinlerinden Tayfun Kaya, "Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı" derken, Elif Sulargil ise "Hayvanlarımızı kurtardık ama köyümüz tehlike altında. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya, Muğla Fethiye, İzmir Foça, Balıkesir / Gömeç ve Mersin / Gülnar-Aydıncık yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Aydın Çine'deki yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Meteoroloji yangın bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken, 3 bin hektarlık alanın kül olduğu vurgulandı.

BAKAN YUMAKLI: 258'İ KONTROL ALTINDA

260 yangının 258'ini kontrol altına aldık. Aydın Çine'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Susurluk yangınını büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Rüzgar hem yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor hem de yeni yangına davetiye çıkartıyor.

SUSURLUK'TA MÜDAHALE EDİLİYOR

Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de yeniden başladı.