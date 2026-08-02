260 yangından 258’i kontrol altında

TÜRKIYE orman yangınlarıyla amansız bir mücadele verirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rüzgarın etkisini artırdığı son dört günde ülke genelinde çıkan 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınların 162'sinin orman dışı alanlarda çıktığını belirten Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ve Mersin'in Gülnar ilçelerindeki yangınların tamamen söndürüldüğünü, Aydın'ın Çine ilçesi ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. "Şu anda tehlike oluşturacak aktif bir yangın bulunmuyor" diyen Yumaklı, buna rağmen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle riskin sürdüğünü vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
ÇOĞU İNSAN KAYNAKLI
YANGINLARIN büyük bölümünde insan faktörünün etkili olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangının bir evde yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıktığını açıkladı. İlgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, orman yangınlarına neden olmanın ağır cezaları bulunduğunu hatırlattı. Ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Karıncadan kuşa, kadar bütün ekosistem bu yangınlardan zarar görüyor. Hepimizin ortak sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor" dedi.
550 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
AYDIN'IN Çine ilçesindeki yangın nedeniyle tedbir amacıyla üç yerleşim yeri boşaltıldı. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yaklaşık 550 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmasının engellendiğini belirten Varol, sağlık kuruluşlarına başvuran 41 kişiden yalnızca 4'ünün orta derecede sağlık sorunu yaşadığını, can kaybının ise bulunmadığını bildirdi.
BUCA'DA ALEVLER DURDURULDU
İZMIR'İN Buca ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, yoğun bir çalışma ile alevlere havadan ve karadan müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ihbar geldikten 10 dakika içinde yapıldığı bildirilen yangının kontrol altına alındığı açıklandı.