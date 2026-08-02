260 yangından 258’i kontrol altında

TÜRKIYE orman yangınlarıyla amansız bir mücadele verirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rüzgarın etkisini artırdığı son dört günde ülke genelinde çıkan 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınların 162'sinin orman dışı alanlarda çıktığını belirten Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ve Mersin'in Gülnar ilçelerindeki yangınların tamamen söndürüldüğünü, Aydın'ın Çine ilçesi ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. "Şu anda tehlike oluşturacak aktif bir yangın bulunmuyor" diyen Yumaklı, buna rağmen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle riskin sürdüğünü vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.