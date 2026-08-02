Avrupa’nın göç sınavı



NEDEN İSPANYA'DA YOĞUNLAŞTI?



Aslında ekonomik sebepler dışında İspanya ve Fas arasındaki düzensiz göçün bir mazisi var ve yaşanan diplomatik krizin, bu dönemde göç dalgasının İspanya'ya hücum etmesinde payı büyük. Brahim Ghali, 2016'dan bu yana Batı Sahra'nın bağımsızlığını savunan Polisario Front'un genel sekreteri ve kendi ilan ettikleri Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti'nin devlet başkanı. Batı Sahra ise aynı zamanda Fas ile Polisario Cephesi arasında yaklaşık 50 yıldır egemenlik ihtilafının yaşandığı bir bölge. Fas, Batı Sahra'nın kendi toprağı olduğunu savunurken, Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olması gerektiğini savunuyor ve Cezayir tarafından destekleniyor. 2021 yılında Brahim Ghali, COVID-19 nedeniyle rahatsızlanınca İspanya'da gizlice tedavi altına alındı. Fas, kendisine haber verilmemesine tepki gösterdi ve bunu iki ülke arasındaki güvene aykırı bir adım olarak değerlendirdi. Bunun hemen ardından, Mayıs 2021'de yaklaşık 8 bin kişi kısa sürede Ceuta'ya geçti. İspanya ve birçok uluslararası gözlemci, Fas'ın sınır kontrollerini gevşeterek bu geçişlere fiilen izin verdiğini öne sürdü. Bu olay, göçün diplomatik baskı aracı olarak kullanılabileceği yönündeki tartışmaları güçlendirdi. Bunun dışında, Temmuz ayında İspanya Yüksek Mahkemesi'nin, deniz yoluyla Ceuta'ya ulaşan kişilerin her durumda anında geri çevrilemeyeceğine ilişkin kararı sonrasında, insan kaçakçılığı ağlarının bunu "artık geri gönderilmeyeceksiniz" şeklinde pazarladığı öne sürülüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de kaçakçı şebekelerinin yanlış bilgiler yaydığını söyledi. Üçüncü bir neden olarak, son dönemde özellikle kuzey Fas'ta işsizlik, genç nüfusun Avrupa'da çalışma isteği ve artan yaşam maliyetleri de göç baskısını artıran etkenler arasında gösteriliyor. Son geçişlerde Sahra Altı Afrika'dan gelenlerin yanı sıra çok sayıda Fas vatandaşının da bulunması dikkat edilmesi gereken bir detay.



RAKAMLARLA DÜZENSİZ GÖÇ VERİLERİ

2026'NIN ilk aylarında genel geçişlerde düşüş eğilimi sürse de Batı Akdeniz rotasında yeniden hareketlilik dikkat çekiyor. En yoğun güzergah olma özelliğini ise Orta Akdeniz rotası koruyor.



2025'TE AB dış sınırlarında yaklaşık 178 bin düzensiz geçiş tespit edildi.Bu rakam, 2024'e göre yaklaşık yüzde 26 düşüş anlamına geliyor.



DÜNYANIN BİTMEYEN GÖÇ ROTALARI

1- BATI AKDENIZ ROTASI Çıkış: Fas Varış: Ceuta, Melilla ve İspanya ana karası Son günlerde yeniden hareketlenen bu rota, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki tek kara sınırını oluşturuyor. Özellikle Ceuta ve Melilla, toplu geçiş girişimlerinin en sık yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor.

2- ORTA AKDENIZ ROTASI Çıkış: Libya ve Tunus Varış: Lampedusa, Sicilya ve Malta Avrupa'nın en yoğun düzensiz göç koridoru olarak kabul ediliyor. Libya'daki siyasi istikrarsızlık nedeniyle insan kaçakçılığı ağlarının en aktif olduğu güzergâhlardan biri olmayı sürdürüyor.

3- DOĞU AKDENIZ ROTASI Çıkış: Türkiye Varış: Midilli, Sakız, Sisam, Kos ve Yunanistan ana karası Suriye, Afganistan ve çeşitli Asya ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği'ne ulaşmak için kullandığı en önemli güzergahlardan biri.

4- ATLANTIK ROTASI Çıkış: Moritanya, Senegal ve Batı Sahra Varış: Kanarya Adaları Son yıllarda yeniden hareketlenen rota, uzun mesafesi nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz geçişlerinden biri olarak gösteriliyor.

5- BATI BALKAN ROTASI Güzergah: Türkiye - Bulgaristan/Yunanistan - Sırbistan - Bosna Hersek - Hırvatistan - Slovenya Avrupa'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin Almanya, Fransa, Hollanda ve diğer Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için kullandığı başlıca kara koridoru.