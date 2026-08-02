Erdal Beşikçioğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: 7 milyon TL’yi aşan para transferi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Beşikçioğlu'na, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. İfade işlemi sırasında etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Beşikçioğlu'nun, bu hükümlerden yararlanmak istemediğini beyan ettiği ve suçlamalara ilişkin savunmasını sunduğu öğrenildi.
2,5 MİLYONLUK GELİR BEYANI HESAP HAREKETLERİYLE ÖRTÜŞMEDİ
İfade tutanağında Beşikçioğlu'nun ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi. Beşikçioğlu, gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi'nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı. Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisi görülmedi. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin TL, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin TL olarak belirlendi. Aylık 2,5 milyon liralık gelirin yıllık karşılığı 30 milyon liraya ulaşırken, incelenen hareketler bu tutarla uyumlu düzenli bir banka akışı ortaya koymadı. Banka verileri tek başına bütün kazançların bulunmadığını göstermese de, yüksek gelir beyanıyla hesaplardaki düzensiz ve farklı kişilerden gelen para hareketleri arasındaki uyumsuzluk ciddi soru işaretleri oluşturdu.
ÇEŞME'DEN İSTANBUL'A UZANAN MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Emniyetteki ifadesinde mal varlığına ilişkin de bilgi veren Erdal Beşikçioğlu, Ordu, İzmir, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de çeşitli taşınmazlarının bulunduğunu, ayrıca iki motosiklet ile Audi A6 marka otomobile sahip olduğunu beyan etti. Beşikçioğlu, söz konusu mal varlığını yıllar içinde yaptığı birikimler ve miras yoluyla edindiğini savundu. İfadesinde ayrıca Halkbank ve Garanti Bankası'nda hesaplarının bulunduğunu, Midas üzerinden de kripto varlık yatırım hesabı kullandığını belirtti.
"DENETİM BENİM SORUMLULUĞUM" DEDİ, İHALELERDE YETKİSİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Beşikçioğlu ifadesinde Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu, belediye başkanı olarak genel denetim ve gözetim yetkisi bulunduğunu belirten Erdal Beşikçioğlu, tartışmalı ihale ve ödeme süreçlerinde ise herhangi bir görev ve yetkisinin olmadığını savundu. Usulsüzlük iddialarından Sayıştay raporlarının ardından haberdar olduğunu öne süren Beşikçioğlu'nun bu beyanları, soruşturma dosyasında denetim yetkisi ve başkanlık sorumluluğu çerçevesinde değerlendirildi.
"ADRESE TESLİM İHALE" SUÇLAMALARINI YETKİ SAVUNMASIYLA REDDETTİ
Soruşturma kapsamında ifade veren bir belediye personeli, çöp toplama ve araç kiralama ihalesinde yalnızca imza attığını, ihale sürecinin ise başka kişiler tarafından yürütüldüğünü öne sürdü. Personel, ihalenin belirli bir firmanın kazanacağı şekilde hazırlandığını ve Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiğini beyan ederken, görevlendirilmesinin Erdal Beşikçioğlu, Mutlu Kerimoğlu ve İhsan Bahri Bellek'in talebiyle yapıldığının kendisine söylendiğini ifade etti. Beşikçioğlu ise savunmasında, ihalelerin hazırlanması ve firmaların belirlenmesi süreçlerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını ileri sürdü.
250 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİALARINI REDDETTİ
Soruşturma dosyasında yer alan bir başka iddiada, büyük bir inşaat projesine ilişkin imar değişiklikleri karşılığında toplam 250 milyon TL'lik rüşvet anlaşması yapıldığı öne sürüldü. Tanık beyanında, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile İmar Müdürü Serpil Zengin'le prensip anlaşmasına varıldığı, daha sonra Erdal Beşikçioğlu'nun da sözlü onayının alındığı iddia edildi. Beşikçioğlu ise söz konusu suçlamaları kabul etmeyerek iddiaları reddetti.
"İKİ TANE OTOBÜS PARASINI BANA GETİRECEKSİN"
Soruşturma kapsamında ifade veren bir müteahhit, ruhsat işlemleri sırasında belediyede kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. Müşteki, ruhsatının onaylanmasının ardından Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine, "İş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin." dediğini iddia etti. Beşikçioğlu ise bu beyanın gerçeği yansıtmadığını savunarak suçlamaları reddetti. Dosyada, müştekinin iddialarına ilişkin bazı görüntüleri soruşturma makamlarına sunduğu bilgisi de yer aldı.
"PARAYI OZAN'A VERDİN Mİ" DİYE SORULDU
Soruşturma dosyasındaki bir müşteki, belediyeye ait iki otoparkın kiralanması karşılığında Ozan Yiğit'e farklı tarihlerde döviz cinsinden para verdiğini iddia etti. Müşteki, belediyede bulunduğu sırada Erdal Beşikçioğlu'nun odaya girerek, "Parayı Ozan'a verdin mi?" diye sorduğunu, 8 bin dolar verdiğini söylemesi üzerine ise "1 milyon 500 bin TL vereceksin." dediğini öne sürdü. Müşteki, kiralama işleminin buna rağmen gerçekleşmediğini belirtirken, Beşikçioğlu suçlamaları kabul etmedi.
7 MİLYONU AŞAN PARA TRAFİĞİNE "MEDYA FAALİYETİ" SAVUNMASI
Soruşturma dosyasındaki MASAK analizine göre, Erdal Beşikçioğlu'nun mali müşaviri olduğunu belirttiği ve belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdiği Gültekin Bayındır'ın hesabından Beşikçioğlu'na 13 ayrı işlemde toplam 5 milyon 445 bin 50 TL para transferi yapıldığı tespit edildi. Dosyada, Bayındır'ın oğlu Batuhan Bayındır'dan da 2026 yılı içerisinde 3 işlemde 2 milyon TL'yi aşan para transferi bulunduğu kaydedildi. İfadesinde para hareketlerinin kaynağı sorulan Beşikçioğlu, "Gültekin Bayındır benim mali müşavirimdir." diyerek Bayındır'ın yaklaşık 10-12 yıldır kendisi ve ailesinin muhasebe işlerini yürüttüğünü, transferlerin ise ticari faaliyetler ve özellikle medya çalışmalarından kaynaklandığını savundu. Soruşturma dosyasında ise söz konusu transferlere ilişkin işlem bazında herhangi bir fatura, sözleşme, alacak ya da borç ilişkisini ortaya koyan somut bir açıklama yapılmadığı, banka kayıtlarında farklı tutarlarda çok sayıda para transferinin yer aldığı belirtildi.
MASAK KAYITLARINDA KERİMOĞLU'NUN ŞİRKETİNDEN 975 BİN TL TRANSFER
Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemesine göre, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait Nefes Restoran şirketinden Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına 26 ve 27 Aralık 2024 tarihlerinde toplam 975 bin TL transfer edildiği belirlendi. İfadesinde söz konusu paranın yurt dışında bulunduğu sırada otel ödemesi için aldığı borç olduğunu söyleyen Beşikçioğlu, kredi kartı limitini artırmak amacıyla bu parayı kullandığını, Türkiye'ye döndükten sonra ise borcu ödediğini savundu. Dosyada ise geri ödemenin ne zaman yapıldığına veya buna ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı kaydedildi.
"DOSTANE BORÇ ALIP VERDİK"
Beşikçioğlu, Mutlu Kerimoğlu'nu askerlik döneminden beri tanıdığını, seçim sürecinde birlikte hareket ettiklerini ve aralarında "dostane ilişki" bulunduğunu belirterek birbirlerine borç verip aldıklarını söyledi.Ayrıca İhsan Bahri Bellek'in Kerimoğlu'nun önerisiyle başkan yardımcısı olduğunu, Serpil Zengin, Muzaffer Çakır, Levent Bozkurt ve Zülküf Sancar'ı da Kerimoğlu aracılığıyla tanıdığını açıkladı.Dosyadaki bu beyanlar, Kerimoğlu'nun belediyedeki kritik atamalardaki etkisi ile Beşikçioğlu'nun "işlemlerden haberim yoktu" savunmasına ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.
BEHZAT Ç. ÇEKİM İDDİALARINI "İLÇENİN TANITIMINA KATKI SAĞLADI" DİYEREK SAVUNDU
Soruşturma dosyasında, Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı "Behzat Ç." dizisinin çekim ve tanıtım faaliyetlerinde belediyeye ait tesis, personel ve imkânların kullanılıp kullanılmadığının da incelendiği belirtildi. CİMER başvurusunda belediye kaynaklarının dizi için kullanıldığı ve Beşikçioğlu'nun mesaisini setlerde geçirip geçirmediğinin araştırılması talep edilirken, Beşikçioğlu ise yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını ve kamu zararının oluşmadığını savundu. Erdal Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen rüşvet ve ihale suçlamalarının tamamını reddederek, belediyedeki birçok işlemin başkan yardımcıları ve müdürlerin yetkisinde olduğunu, usulsüzlük iddialarından ise denetim raporlarının ardından haberdar olduğunu savundu.
ADAYLIK İÇİN İKAMET ADRESİNİ MECLİS ÜYESİNİN EVİNE TAŞIDI
Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığına aday olabilmek için ikamet adresini Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit'in evine aldırdığını kabul etti. Ozan Yiğit'i Mutlu Kerimoğlu aracılığıyla tanıdığını ve aralarında ticari ilişki bulunmadığını savunan Beşikçioğlu'nun, soruşturmada çeşitli para ve kiralama iddialarında adı geçen Yiğit'in adresini adaylık şartını karşılamak amacıyla kullanması dikkat çekti.