Erdal Beşikçioğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: 7 milyon TL’yi aşan para transferi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Beşikçioğlu'na, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. İfade işlemi sırasında etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılan Beşikçioğlu'nun, bu hükümlerden yararlanmak istemediğini beyan ettiği ve suçlamalara ilişkin savunmasını sunduğu öğrenildi.

2,5 MİLYONLUK GELİR BEYANI HESAP HAREKETLERİYLE ÖRTÜŞMEDİ

İfade tutanağında Beşikçioğlu'nun ekonomik durumu 2 milyon 500 bin TL olarak kayda geçirildi. Beşikçioğlu, gelirlerini belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi'nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleriyle açıkladı. Ancak dosyaya yansıyan banka hareketlerinin tekilleştirilmiş analizinde, aylık 2,5 milyon liraya karşılık gelecek düzenli bir para giriş serisi görülmedi. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin TL, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin TL olarak belirlendi. Aylık 2,5 milyon liralık gelirin yıllık karşılığı 30 milyon liraya ulaşırken, incelenen hareketler bu tutarla uyumlu düzenli bir banka akışı ortaya koymadı. Banka verileri tek başına bütün kazançların bulunmadığını göstermese de, yüksek gelir beyanıyla hesaplardaki düzensiz ve farklı kişilerden gelen para hareketleri arasındaki uyumsuzluk ciddi soru işaretleri oluşturdu.

ÇEŞME'DEN İSTANBUL'A UZANAN MAL VARLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyetteki ifadesinde mal varlığına ilişkin de bilgi veren Erdal Beşikçioğlu, Ordu, İzmir, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de çeşitli taşınmazlarının bulunduğunu, ayrıca iki motosiklet ile Audi A6 marka otomobile sahip olduğunu beyan etti. Beşikçioğlu, söz konusu mal varlığını yıllar içinde yaptığı birikimler ve miras yoluyla edindiğini savundu. İfadesinde ayrıca Halkbank ve Garanti Bankası'nda hesaplarının bulunduğunu, Midas üzerinden de kripto varlık yatırım hesabı kullandığını belirtti.