Haberler Yaşam Görüntüler tepki çekmişti: '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı Görüntüler tepki çekmişti: '5'ten az satmam' diyen seyyar satıcının tezgahı kaldırıldı Adana'da seyyar lahmacun satıcısı ile çocuğu için 2 lahmacun almak isteyen bir kadın arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Satıcı, normalde 5 adetten az satış yapmadığını ancak çocuk için istisna yaptığını söyleyerek ücret almayacağını belirtirken, poşet talebine ise ambalajın masraf olduğunu savunarak tepki gösterdi. Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından zabıta ekipleri harekete geçerek seyyar tezgahı kaldırdı. DHA









Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar arabasında lahmacun satan A.D.'nin yanına bir kadın ve oğlu geldi. İddiaya göre; anne, oğlu için 2 lahmacun satın almak istedi.

Ancak A.D., "5'ten az satmam" diyerek, satış yapmak istemedi. Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi. A.D. ise "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi. Bu sırada A.D., kadının verdiği parayı da alarak cebine koydu. Kadının poşet istemesi üzerine sinirlenen A.D., ambalaj masrafına da tepki göstererek, "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun" diye konuştu.