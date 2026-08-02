Pargalı İbrahim Paşa kimdir? Balıkçı çocuğundan imparatorluğun zirvesine: Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalısı'nın sır dolu hayatı ve idamı!

Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemi olan Kanuni Sultan Süleyman saltanatına damgasını vuran, hem zekâsı hem de hırsıyla sultanla neredeyse eşit güce ulaşan bir isim: Pargalı İbrahim Paşa. Sıradan bir balıkçının oğluyken korsanlarca kaçırılıp köle olarak satılan, ardından sarayın bahçesinde keman çalarken kaderi değişen İbrahim; hem muazzam yükselişi hem de trajik sonuyla internet medyasında her dönem en çok tıklanan, hakkında en çok komplo teorisi üretilen tarihi figürlerin başında geliyor.
PARGA'DAN SARAY BAHÇESİNE: MASAL GİBİ BİR YÜKSELİŞ
Yunanistan'ın Parga kasabasında yoksul bir balıkçı ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İbrahim, çocuk yaşta korsanların eline düşerek Manisa'da köle olarak satıldı. Onu fark eden ise o sırada henüz şehzade olan Kanuni Sultan Süleyman'dı. İbrahim'in zekâsı, yabancı dillere olan yatkınlığı ve sanata olan tutkusu (özellikle keman çalmaktaki mahareti) genç şehzadenin hemen dikkatini çekti.
Kanuni tahta çıktığında, "kardeşim, sırdaşım" dediği İbrahim'i önce saray odabaşılığına, ardından ardı ardına gelen unvanlarla Osmanlı tarihinin en genç ve en güçlü sadrazamlığına getirdi. Öyle ki, padişahın fermanları bile İbrahim'in onayından geçiyor, Avrupa elçileri padişahla görüşmek için önce İbrahim Paşa'nın kapısını çalmak zorunda kalıyordu.
"MAKAM-I İBRAHİM" VE KİBRİ Mİ KURBAN ETTİ?
Gücü doruklardayken Alman seferi sırasında kendisini "Serasker Sultan" ilan ettirmesi ve padişahla neredeyse eşit protokol kuralları uygulaması, sarayda ve özellikle valide sultan ile Hürrem Sultan cephesinde büyük bir rahatsızlık yarattı. Kanuni Sultan Süleyman'ın gözünde artık "kendinden daha güçlü" bir figür haline gelmeye başlamıştı. Tarihçiler, İbrahim Paşa'nın sonunu hazırlayan en büyük etkenin kibri ve hırsı olduğunu yazar. Padişahın huzurunda verdiği sözler ile icraatları arasındaki çelişkiler, saray içindeki entrikalarla birleştiğinde fırtına kopmak üzereydi.
TOPKAPI SARAYI'NDA BEKLENMEYEN SON
Tarihler 15 Mart 1536'yı gösterdiğinde, Ramazan ayının ortasında, İbrahim Paşa her zamanki gibi saraya iftara davet edildi. Yemekten sonra sarayın odalarında dinlenmeye çekildi. Ancak o gece alınan ani bir fermanla dönemin siyasi dengeleri altüst oldu.
Sabah olduğunda Topkapı Sarayı'ndan yayılan haber, İbrahim Paşa'nın devrin ihtişamından nasıl bir anda karanlığa gömüldüğünü gözler önüne seriyordu. Kanuni'nin, dostu ve veziri için yıllar sonra yazdığı hüzünlü mısralar ise bu trajik dostluğun en büyük kanıtı olarak tarihe kazındı.
Kölelikten imparatorluğun zirvesine, oradan da ölümün soğuk kollarına uzanan sinematografik hayatıyla Pargalı İbrahim Paşa, bugün hâlâ dijital dünyanın en çok merak edilen ve okunan efsanelerinden biri olmaya devam ediyor.