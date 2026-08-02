Haberler Yaşam Pargalı İbrahim Paşa kimdir? Balıkçı çocuğundan imparatorluğun zirvesine: Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalısı'nın sır dolu hayatı ve idamı! Pargalı İbrahim Paşa kimdir? Balıkçı çocuğundan imparatorluğun zirvesine: Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalısı'nın sır dolu hayatı ve idamı! Kölelikten sadrazamlığa uzanan masal gibi bir hayat, Kanuni Sultan Süleyman ile kırılan kader birliği ve Topkapı Sarayı'nda bir gecede değişen kader... Pargalı İbrahim Paşa dosyası aralanıyor! HABER MERKEZİ













Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemi olan Kanuni Sultan Süleyman saltanatına damgasını vuran, hem zekâsı hem de hırsıyla sultanla neredeyse eşit güce ulaşan bir isim: Pargalı İbrahim Paşa. Sıradan bir balıkçının oğluyken korsanlarca kaçırılıp köle olarak satılan, ardından sarayın bahçesinde keman çalarken kaderi değişen İbrahim; hem muazzam yükselişi hem de trajik sonuyla internet medyasında her dönem en çok tıklanan, hakkında en çok komplo teorisi üretilen tarihi figürlerin başında geliyor.





PARGA'DAN SARAY BAHÇESİNE: MASAL GİBİ BİR YÜKSELİŞ

Yunanistan'ın Parga kasabasında yoksul bir balıkçı ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İbrahim, çocuk yaşta korsanların eline düşerek Manisa'da köle olarak satıldı. Onu fark eden ise o sırada henüz şehzade olan Kanuni Sultan Süleyman'dı. İbrahim'in zekâsı, yabancı dillere olan yatkınlığı ve sanata olan tutkusu (özellikle keman çalmaktaki mahareti) genç şehzadenin hemen dikkatini çekti.

Kanuni tahta çıktığında, "kardeşim, sırdaşım" dediği İbrahim'i önce saray odabaşılığına, ardından ardı ardına gelen unvanlarla Osmanlı tarihinin en genç ve en güçlü sadrazamlığına getirdi. Öyle ki, padişahın fermanları bile İbrahim'in onayından geçiyor, Avrupa elçileri padişahla görüşmek için önce İbrahim Paşa'nın kapısını çalmak zorunda kalıyordu.