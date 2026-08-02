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Reytinglerde çifte liderlik

atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 10 yıldır elinde tutmaya devam ediyor. Temmuz 2026 verilerine göre atv, Tüm Gün - Tüm Kşiiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde ayı birinci sırada tamamlayarak zirvedeki yerini korudu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Reytinglerde çifte liderlik

32 yıldır televizyon dünyasına kazandırdığı unutulmaz yapımlar, reyting rekorları kıran dizileri, ilgiyle takip edilen programları ve yayıncılıkta öncü projeleriyle Türk televizyon tarihine damga vuran atv, başarısını Temmuz ayında da sürdürdü. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla izleyicinin ilk tercihi olmayı sürdüren atv, Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde elde ettiği izlenme oranlarıyla Temmuz ayını lider tamamladı.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeyen yayın anlayışıyla zirvedeki yerini koruyan atv; ilgiyle takip edilen dizi Altı Üstü İstanbul, televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun, dünyanın en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, gündemin nabzını tutan atv Ana Haber, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri ile gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmleriyle izleyicinin vazgeçilmez adresi oldu.

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