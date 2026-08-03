Arılar için cazibe merkezi olmayın

YAZ aylarında artan arı popülasyonu ve açık havada geçirilen sürenin uzamasıyla birlikte arı sokması vakalarında da artış yaşanıyor. Doç. Dr. Ferhat İçme, özellikle ağustos ve eylül aylarında vakaların zirveye ulaştığını belirterek, arı sokmalarının çoğunda hafif belirtiler görüldüğünü ancak bazı durumlarda hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlar gelişebileceği konusunda uyarıda bulundu. İçme, nefes darlığı, boğazda şişlik ve bilinç değişikliği gibi belirtilerin acil müdahale gerektirdiğini vurgulayarak, arı iğnesinin de doğru yöntemle çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. İçme, ayrıca, çiçekli kıyafetler ve şekerli yiyeceklerin arıları daha fazla çektiğini ifade etti. İçme, arı sokmalarının son dönemlerde doğal olarak arttığını belirterek yaz aylarında arıların popülasyonunda artış yaşandığını ifade etti. İçme, "Özellikle ağustos, eylül aylarında bu sayılar pik seviyelere çıkmaya başlıyor. Bu dönemlerde arıların kendi besinlerini bulmada zorlanmaları sebebiyle de ister istemez diğer taraflardan besin bulmaya çalışıyorlar. İnsanlar da bu dönemde dış mekanlarda, doğada daha çok zaman geçirmeye başladığı için biraz daha rahat kıyafetler, biraz daha kısa kollu kıyafetler de giyildiği için arı sokmaları vakaları ister istemez bu dönemlerde artıyor" ifadelerini kullandı.

CİDDİ ALERJİK REAKSİYONLAR

Arı sokması vakalarında hayati risklerin nadir görüldüğünü aktaran İçme, "Arı sokmaları vakalarının aslında çok büyük oranında kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi çok ciddi olmayan semptomlar oluşuyor. Ama yüzde 2 gibi gerçekten ciddi alerjik reaksiyonlara da bu sebep olabiliyor" diye konuştu. Arıların şekerli yiyeceklere ve çiçekli kıyafetlere daha fazla geldiğini dile getiren İçme, "Çiçek diye gördükleri için çiçek desenleri olan şeylere daha çok gelirler. Onun dışında doğal olarak bu dönemlerde biraz daha rahat kıyafetler giyildiği için, kısa kollu kıyafetlerimiz olduğu için bu risk daha da fazla olur. Ayrıca şekerli yiyecekler, içecekler yerken buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü ağız içi sokmalarında genellikle kişi bir şeyleri, özellikle de şekerli bir şeyleri yerken arı eş zamanla ağzına girip bunu sokar. Bunlara dikkat etmek lazım" ifadelerine yer verdi. İçme, birden fazla arının soktuğu kişilerde alerjik reaksiyonların daha fazla olacağını anlattı. İçme, "Su ve sabunla o bölgeyi temizleyip enfeksiyon kapmasını önlemek, buz uygulayarak o ödemin çok fazla artmasını önlemek genellikle yeterli. Belki antihistaminik kremler burada işe yarayabilir. Ödeme, kaşıntıyı, ağrıyı alması açısından bazı kremler kullanılabilir" dedi.