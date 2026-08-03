Haberler Yaşam Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Muhteşem Yüzyıl’ın sahibi Cihan Padişahının gizli kalmış yönleri ve ihtişamlı hayatı! Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Muhteşem Yüzyıl’ın sahibi Cihan Padişahının gizli kalmış yönleri ve ihtişamlı hayatı! 46 yıllık saltanatıyla Osmanlı'yı zirveye taşıdı! Dünyanın 'Muhteşem' dediği Kanuni Sultan Süleyman'ın bilinmeyen sırları, seferleri ve taht kavgalarıyla dolu dramatik öyküsü. HABER MERKEZİ













Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve sınırları üç kıtaya ulaştıran, Batı dünyasının "Muhteşem Süleyman", Türk tarihinin ise "Kanuni" olarak adlandırdığı cihan padişahı: I. Süleyman. Adaletiyle anılan kanunnameleri, ezber bozan askeri seferleri, şair ruhu ve saraydaki trajik olaylarıyla yüzyıllardır dünyanın ilgisini çeken Kanuni'nin hayatı, internet medyasında her dönem en çok tıklanan ve okunan konuların başında geliyor.





TRABZON'DAN CİHAN TAHTINA UZANAN YOL

1494 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şehzade Süleyman, iyi bir eğitim alarak büyüdü. Yavuz Sultan Selim'in vefatının ardından 1520 yılında henüz 26 yaşında Osmanlı tahtına oturduğunda, kılıcın ve kalemin gücünü birleştiren bir lider olacağının sinyallerini vermişti.

Tahta çıkar çıkmaz Avrupalı devletlerin korkulu rüyası haline geldi. Belgrad'ın fethiyle başlayan zaferler zinciri, Rodos'un alınması ve Macaristan Krallığı'nı tarihe gömen Mohaç Meydan Muharebesi ile zirveye ulaştı. Sadece 2 saat süren Mohaç'ta düşman ordusunu darmadağın eden Kanuni, dünya askeri tarihine adını altın harflerle yazdırdı.