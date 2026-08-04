Haberler Yaşam Akdeniz'i Osmanlı Gölü yapan efsane: Barbaros Hayreddin Paşa'nın bilinmeyenleri! Akdeniz'i Osmanlı Gölü yapan efsane: Barbaros Hayreddin Paşa'nın bilinmeyenleri! Avrupalıların korkulu rüyası 'Barbarossa' nasıl doğdu? Preveze'de dünyayı dize getiren Kaptan-ı Derya'nın fırtınalı hayatı. HABER MERKEZİ













Akdeniz'in sularında adını altın harflerle yazdıran, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Kaptan-ı Deryası ve dünya denizcilik tarihinin dâhisi: Barbaros Hayreddin Paşa. Küçücük bir tekneyle ticaretten başlayıp, üç kıtanın kaderini değiştiren bir imparatorluk donanmasının başına geçen Hızır Reis'in sinematografik hayatı, dijital dünyada asırlar geçmesine rağmen en çok ilgi çeken konuların başında geliyor.





MİDİLLİ'DEN AKDENİZ'İN ZİRVESİNE: HIZIR REİS'İN DOĞUŞU

1478 yılında Midilli'de yoksul bir sipahi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Hızır, genç yaşta ağabeyi Oruç Reis ile birlikte denizciliğe adım attı. O dönem Batı Akdeniz'de savunmasız kalan Müslüman halkı korumak ve İspanyol zulmüne karşı durmak için Kuzey Afrika kıtasına üs kurdular.

Ağabeyi Oruç Reis'in şehit olmasının ardından Cezayir'in idaresini eline alan Hızır Reis, devrin padişahı Yavuz Sultan Selim'e elçi göndererek topraklarını Osmanlı himayesine sundu. Yavuz Sultan Selim, bu stratejik hamle karşısında "Dinin hayırlısı" anlamına gelen "Hayreddin" unvanını bizzat ona verdi. Avrupalıların ağabeyi Oruç'tan kalma kırmızı sakalı nedeniyle taktığı "Barbarossa" (Kızıl Sakal) lakabı ise zamanla tüm dünyaya yayılarak Türkçede "Barbaros" haline geldi.