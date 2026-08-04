Akdeniz'i Osmanlı Gölü yapan efsane: Barbaros Hayreddin Paşa'nın bilinmeyenleri!

Akdeniz'in sularında adını altın harflerle yazdıran, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Kaptan-ı Deryası ve dünya denizcilik tarihinin dâhisi: Barbaros Hayreddin Paşa. Küçücük bir tekneyle ticaretten başlayıp, üç kıtanın kaderini değiştiren bir imparatorluk donanmasının başına geçen Hızır Reis'in sinematografik hayatı, dijital dünyada asırlar geçmesine rağmen en çok ilgi çeken konuların başında geliyor.
MİDİLLİ'DEN AKDENİZ'İN ZİRVESİNE: HIZIR REİS'İN DOĞUŞU
1478 yılında Midilli'de yoksul bir sipahi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Hızır, genç yaşta ağabeyi Oruç Reis ile birlikte denizciliğe adım attı. O dönem Batı Akdeniz'de savunmasız kalan Müslüman halkı korumak ve İspanyol zulmüne karşı durmak için Kuzey Afrika kıtasına üs kurdular.
Ağabeyi Oruç Reis'in şehit olmasının ardından Cezayir'in idaresini eline alan Hızır Reis, devrin padişahı Yavuz Sultan Selim'e elçi göndererek topraklarını Osmanlı himayesine sundu. Yavuz Sultan Selim, bu stratejik hamle karşısında "Dinin hayırlısı" anlamına gelen "Hayreddin" unvanını bizzat ona verdi. Avrupalıların ağabeyi Oruç'tan kalma kırmızı sakalı nedeniyle taktığı "Barbarossa" (Kızıl Sakal) lakabı ise zamanla tüm dünyaya yayılarak Türkçede "Barbaros" haline geldi.
PREVEZE'DE YAZILAN TARİH: 1 HAÇLI DONANMASINA KARŞI
Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a çağrılarak Osmanlı donanmasının başına (Kaptan-ı Deryalığa) getirilen Barbaros, Akdeniz'i adeta bir Türk gölü haline getirdi.
Tarihler 27 Eylül 1538'i gösterdiğinde, dünya deniz tarihinin en büyük kapışmalarından biri yaşandı. Haçlı donanmasının amiri Andrea Doria komutasındaki 600'den fazla devasa gemiye karşılık, Barbaros Hayreddin Paşa sadece 122 kadırgayla Arta Körfezi önlerinde düşmanın karşısına dikildi. Dahice savaş taktikleri ve zekası sayesinde Haçlı donanmasını darmadağın eden Barbaros, Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı'nın denizlerdeki mutlak üstünlüğünü mühürledi.
FRANSA KIYILARINDAN BEŞİKTAŞ'TAKİ EBEDİ UYKUSUNA
Sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti yönlendiren bir dâhisi olan Barbaros, Fransa Kralı I. François'nın yardım çağrısı üzerine Akdeniz'i geçerek Fransız donanmasıyla birleşti ve Nice kentini fethetti.
Ömrü dalgalar üzerinde geçen, zaferden zafere koşan Kaptan-ı Derya, 4 Temmuz 1546'da İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Bugün hala Beşiktaş'taki türbesinde denizcilerin dualarıyla anılan Barbaros Hayreddin Paşa, Türk denizcilik tarihinin ölümsüz efsanesi olarak dijital okurların radarında parlamaya devam ediyor.