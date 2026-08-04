Egeli ihracatçılar ihracat rekoru kırdı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi firmalar, temmuz ayında aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına imza attı.

Ege'nin geçen yıl 1 milyar 634 milyon dolar olan temmuz ihracatı bu yıl yüzde 7 arttı. Sanayi ihracatı yüzde 4 artışla 911 milyon dolara, tarım ihracatı yüzde 5 yükselişle 677,5 milyon dolara, madencilik sektörü ise yüzde 47 artışla 157 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, hazirandan sonra temmuzda da aylık ihracat rekoru kırdıklarını belirterek, yıllık ihracatta 19 milyar doları aştıklarını ifade etti.

Öztürk, Ege Bölgesi'ndeki 9 ilin 7'sinin temmuz ayında ihracatını artırdığını kaydetti.