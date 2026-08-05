Eyyam-ı Bahur nedir, ne zaman başlar?

Arapça kökenli bir terim olan Eyyam-ı Bahur, kelime anlamı olarak "Buharlı / Sıcak Günler" demektir. "Eyyam" günler, "Bahur" ise tütsü, buhar ve sıcak buğu anlamına gelir.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN ETKİLİ OLUR?
Kuzey Yarımküre'de yazın en bastırıcı günlerini temsil eden bu dönem, genellikle 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelir. Türkiye'de özellikle Kuzey Afrika (Sahra) ve Basra Körfezi üzerinden gelen basık sıcak hava dalgaları bu dönemde Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde tavan yapar.
YÜKSEK NEM OLMAZSA OLMAZ!
Eyyam-ı Bahur'u diğer sıcak hava dalgalarından ayıran en büyük özellik yüksek nem oranıdır. Nemle birleşen sıcaklık, hissedilen dereceyi normalin 5-10 derece üzerine çıkarır. Bu durum gündüzleri bunaltıcı bir hava yaratırken, geceleri de havanın soğumasını engelleyerek uyku kalitesini ciddi şekilde düşürür.
KİMLER RİSK ALTINDA? SAĞLIK UYARILARINA DİKKAT!
Aşırı nem ve sıcaklık, vücudun ısı dengesini bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar; kronik kalp ve tansiyon hastalarını, yaşlıları, çocukları ve hamileleri bu dönemde ekstra dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Güneş çarpması ve dehidrasyon (aşırı su kaybı) riski bu günlerde en yüksek seviyeye ulaşır.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARINDAN KORUNMANIN 5 ALTIN KURALI
Saat 11.00 ile 16.00 arası zorunlu olmadıkça doğrudan güneşe çıkmayın.
Susama hissini beklemeden bol su tüketin (en az 2.5 - 3 litre).
Hafif, pamuklu ve açık renkli kıyafetler tercih edin.
Ağır, yağlı yemekler yerine hafif ve sulu gıdalar tüketin.
Dışarı çıkarken mutlaka şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanın.