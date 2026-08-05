Haberler Yaşam Eyyam-ı Bahur nedir, ne zaman başlar? Eyyam-ı Bahur nedir, ne zaman başlar? Halk arasında 'çöl sıcakları' veya 'cehennem sıcakları' olarak bilinen Eyyam-ı Bahur başladı. Her yıl Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının ilk haftasında etkisini gösteren bu aşırı sıcak dalgası, hem yüksek termometre değerleri hem de boğucu nem ile hayatı olumsuz etkiliyor. Peki Eyyam-ı Bahur tam olarak nedir ve ne anlama gelir? İşte tüm detaylar.. HABER MERKEZİ









Arapça kökenli bir terim olan Eyyam-ı Bahur, kelime anlamı olarak "Buharlı / Sıcak Günler" demektir. "Eyyam" günler, "Bahur" ise tütsü, buhar ve sıcak buğu anlamına gelir.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN ETKİLİ OLUR?

Kuzey Yarımküre'de yazın en bastırıcı günlerini temsil eden bu dönem, genellikle 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelir. Türkiye'de özellikle Kuzey Afrika (Sahra) ve Basra Körfezi üzerinden gelen basık sıcak hava dalgaları bu dönemde Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde tavan yapar.