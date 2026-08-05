LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 | LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

LGS YERLEŞTİRME SONUCU ÖĞRENME

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan ilk yerleştirme sonuçlarına göre, 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yüzde 93,56'sı tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü dolarken, bu okullardaki yerleşme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.