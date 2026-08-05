LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026 | LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

LGS YERLEŞTİRME SONUCU ÖĞRENME
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan ilk yerleştirme sonuçlarına göre, 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yüzde 93,56'sı tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü dolarken, bu okullardaki yerleşme oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.
ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İLK TERCİHLERİNE YERLEŞTİ
Merkezî yerleştirmede öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşirken, yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercih ettiği okula girdi. Yerel yerleştirme kapsamında öğrencilerin yüzde 94,53'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti. Tüm öğrenciler değerlendirildiğinde kendi ilindeki okullara yerleşme oranı yüzde 92,93 olurken, yüzde 5'lik başarı dilimindeki öğrencilerin kendi illerinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06 olarak açıklandı.
LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvuruları iki aşamada alınacak.
Birinci nakil dönemi - Tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026
Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos 2026
İkinci nakil dönemi - Tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos 2026