Adala Volkanik Kanyonu’na ilgi yoğun

Manisa'da Demirköprü Barajı ile Adala Mahallesi arasında 5 km boyunca uzanan Adala Volkanik Kanyonu halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Doğal ve kültürel mirası bir arada sunan Adala, hem macera hem de keşif arayan ziyaretçiler için Ege'nin saklı hazinelerinden biri olmayı sürdürüyor. Manisa'da, Ege Bölgesi'nin hayat ve bereket kaynağı olan Gediz Nehri'nin iki yakasına kurulmuş Adala, yemyeşil doğası, antik çağlardan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir destinasyondur. Doğa yürüyüşü tutkunlarının gözde rotalarından biri olan Adala Volkanik Kanyonu, kamp yapmak ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin de uğrak noktası haline gelmiştir. Özellikle Adala Kanyonu Mesire Alanı, hafta sonları ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Bölgeye gelenler bir yandan piknik yaparken, diğer yandan Gediz Nehri'nin serin sularında yüzerek yazın keyfini çıkarıyor.

5 KİLOMETRELİK ALAN

Hermos Kanyonu olarak da bilinen Adala Volkanik Kanyonu, Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala Mahallesi arasında 5 km boyunca uzanıyor. Bu kanyon Kaplan Divlit Volkan Konisinden çıkan bazaltik lavların doldurduğu arazinin Gediz Nehri tarafından aşındırılması (yarması) ile oluşuyor. Adala Volkanik Kanyonu, yürüyüş, bisiklet gibi acık hava sporları ve dinlenme için oldukça uygun ve çok popüler alandır. Antik çağlarda "Hermos" adıyla bilinen Gediz Nehri'nin oluşturduğu bu kanyon; jeolojik yapısı, tarihî geçiş güzergâhı olması ve doğal ekosistemiyle Batı Anadolu'nun önemli peyzaj alanlarından biri olarak öne çıkar. Bölge; trekking ve bisiklet rotaları, fotoğraf ve manzara durakları, kamp ve doğa deneyimi ile Lidya temalı kültür rotaları için önemli bir potansiyel taşıyor.