Bursa'da akılalmaz kaza! Yan yatan araçtan gülerek çıktı! Alkollü kadın sürücü polis ekiplerini zorladı

POLİS EKİPLERİNİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Bir süre sonra yan yatan otomobilin içindeki cep telefonunu almak isteyen sürücüye polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Israrını sürdüren sürücüye bir polis memuru, "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz" diyerek tepki gösterdi.

MAĞDURU TEHDİT ETTİ

Olay yerine gelen, çarptığı park halindeki otomobilin sahibine de sinirlenen kadın sürücü, "Ne dik dik bakıyorsun. Bir sorunun varsa gel" diyerek tehditkar ifadeler kullandı.