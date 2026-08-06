Çal Dede’nin 800 yıllık mirası

İzmir Tire'de, halk arasında asırlardır yaşatılan Çal Dede mahyası bu yıl da şenlik havasında kutlandı. Yörede yaşayan Horasan erenlerinden Çal Dede anısına düzenlenen geleneksel mahya töreninde 800 yıllık Yörük ve Türkmen geleneği bir kez daha hayat buldu. Aydın il sınırına yakın Dibekçi köyünde köy sakinlerinin asırlardır yaşattığı gelenek bu yıl görkemli kutlamalara sahne oldu. Kutlamalara katılan binlerce kişiye Çal dede hayrına yemek ikram edilerek, mevlit okutuldu. Çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen yağlı güreşlerde ise pehlivanlar er meydanına çıktı.

TÜRKMEN- YÖRÜK BULUŞMASI

Etkinliğe, Tire Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, İlçe Emniyet Müdürü Nafi Emre Uçar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, Yörük ve Türkmen derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık bin 400 metre rakımda gerçekleştirilen mahya, yalnızca dini ve kültürel bir gelenek olmanın ötesine geçerek geniş katılımlı bir Yörük- Türkmen buluşmasına dönüştü.

HORASAN ERENİ

Horasan erenlerinden biri olduğu kabul edilen Çal Dede'nin bölgede yaşadığı ve burada vefat ettiği rivayet ediliyor. Çal Dede adı altında imece usulü gerçekleştirilen mahya geleneği ise yaklaşık 800 yıldır her yıl ağustos ayının ilk günlerinde düzenleniyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan gelenek, bölge halkının dayanışmasını güçlendirirken Yörük ve Türkmen kültürünün gelecek nesillere taşınmasına da büyük katkı sağlıyor.

İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Çal Dede mahyasına ilgi özellikle 2000'li yıllardan sonra bir hayli arttı. Bir dönem sadece köy halkı tarafından küçük ölçüde şenlikler düzenlendiği belirtiliyor. Ancak 2000'li yıllardan sonra siyasi parti temsilcileri, dernekler, sevil toplum kuruluşları ve devlet erkânının etkinliklerde yer alması kutlamaların boyutunu tanınırlık ve bilinirlik açısından başka bir seviyeye taşıdı. Çal Dede mahyasının en önemli önemli özelliklerinden biri de şenliklerin giderleri ve hazırlıklarının imece usulü yapılması.