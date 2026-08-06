Lala Mustafa Paşa kimdir? Kıbrıs'ın Fatihi ve Osmanlı'nın demir yumruklu seraskeri!

Osmanlı İmparatorluğu 'nun en kudretli dönemlerinde hem askeri dehasıyla hem de devlet adamlığıyla sıradışı başarılara imza atan, adını özellikle Akdeniz'in kaderini değiştiren fetihlerle duyuran o görkemli komutan: Lala Mustafa Paşa. Kanuni Sultan Süleyman , II. Selim ve III. Murat gibi üç büyük padişah döneminde kritik görevler üstlenen, zekâsı ve sert disipliniyle bilinen Paşa, internet medyasında her dönem en çok merak edilen tarihi figürler arasında yer alıyor.

SOKULLU MEHMED PAŞA İLE EZELİ REKABET

Aslen Bosnalı olan ve devşirme sistemiyle saraya girerek Enderun'da yetişen Mustafa Paşa, zekâsı ve becerisi sayesinde Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim'in lalalığını (eğitmenliğini) yaptı. Özellikle Şehzade Selim ile kurduğu yakın dostluk, onun devlet basamaklarını hızla tırmanmasını sağladı.

Osmanlı sarayında devrin kudretli sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa ile yaşadığı kıyasıya siyasi rekabet ve devlet politikalarındaki farklı görüşleri, Osmanlı tarihinin en çok konuşulan kulis masallarından biri olmuştur. Her iki isim de imparatorluğun çıkarları için çalışsa da, izledikleri yöntemler sarayda sık sık fırtınalar koparıyordu.