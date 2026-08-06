Lala Mustafa Paşa kimdir? Kıbrıs'ın Fatihi ve Osmanlı'nın demir yumruklu seraskeri!

Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli dönemlerinde hem askeri dehasıyla hem de devlet adamlığıyla sıradışı başarılara imza atan, adını özellikle Akdeniz'in kaderini değiştiren fetihlerle duyuran o görkemli komutan: Lala Mustafa Paşa. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat gibi üç büyük padişah döneminde kritik görevler üstlenen, zekâsı ve sert disipliniyle bilinen Paşa, internet medyasında her dönem en çok merak edilen tarihi figürler arasında yer alıyor.
SOKULLU MEHMED PAŞA İLE EZELİ REKABET
Aslen Bosnalı olan ve devşirme sistemiyle saraya girerek Enderun'da yetişen Mustafa Paşa, zekâsı ve becerisi sayesinde Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim'in lalalığını (eğitmenliğini) yaptı. Özellikle Şehzade Selim ile kurduğu yakın dostluk, onun devlet basamaklarını hızla tırmanmasını sağladı.
Osmanlı sarayında devrin kudretli sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa ile yaşadığı kıyasıya siyasi rekabet ve devlet politikalarındaki farklı görüşleri, Osmanlı tarihinin en çok konuşulan kulis masallarından biri olmuştur. Her iki isim de imparatorluğun çıkarları için çalışsa da, izledikleri yöntemler sarayda sık sık fırtınalar koparıyordu.
KIBRIS FETHİ: AKDENİZ'İN KİLİDİ AÇILIYOR
Lala Mustafa Paşa'nın adını efsaneleştiren en büyük olay, II. Selim döneminde gerçekleştirilen Kıbrıs Seferi'dir. Doğu Akdeniz'de Türk ticaret yollarını tehdit eden ve korsan yatağı haline gelen Kıbrıs'ı fethetmekle görevlendirilen Paşa, zorlu deniz ve kara şartlarına rağmen adayı kusursuz bir kuşatmayla Osmanlı topraklarına kattı.
Kıbrıs'ın fethi, Akdeniz'in tamamen bir Türk gölü haline gelmesinde en kritik eşiklerden biri oldu. Paşa'nın adada gösterdiği stratejik başarı, İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılandı ve kendisine "Kıbrıs Fatihi" unvanı verildi.
ŞARK SERASKERLİĞİ VE DOĞU'DAKİ ZAFERLER
Sadece denizlerde değil, kara savaşlarında da ezber bozan Mustafa Paşa, ilerleyen yaşına rağmen İran seferlerinde "Şark Seraskerliği" görevini üstlendi. Gürcistan ve Azerbaycan bölgelerinde fetihler gerçekleştirerek Osmanlı sınırlarını Doğu'da en geniş noktalardan birine ulaştırdı.
Sert mizaçlı, dediğini yaptıran, tavizsiz yapısıyla bilinen Lala Mustafa Paşa, imparatorluğun üç kıtadaki gücüne güç katan icraatları ve arkasında bıraktığı kalıcı eserleriyle dijital okurların her zaman ilgisini çeken efsanevi paşalar arasında başı çekiyor.