OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yaz tatilinin devam etmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırırken, okulların açılış günü belli oldu. İşte 2026 2027 eğitim öğretim yılı…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.
Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.
Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2026?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak.İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.