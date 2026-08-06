Tarihî miras Kadıkalesi, UNESCO yolunda ilerliyor

Kuşadası'ndaki binlerce yıllık geçmişe sahip Kadıkalesi (Anaia), UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edildi. Karar, Aydın'ın kültür turizmi ve uluslararası tanıtımı açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan tarihi Kadıkalesi (Anaia), UNESCO yolunda önemli bir başarıya imza attı. "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kale ve Surlu Yerleşimler" dosyası kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kadıkalesi, sahip olduğu tarihi ve arkeolojik değerleriyle dünya mirası adayları arasındaki yerini güçlendirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, hedefin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi olduğunu belirterek, Kadıkalesi'nin stratejik konumu, zengin kültürel mirası ve bilimsel çalışmalarla bu hedefe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Geçici listeye alınmasının, Aydın'ın uluslararası tanıtımına ve kültür turizmine önemli katkı sağlaması beklenirken, yetkililer koruma ve kazı çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Kadıkalesi'nin bu başarısıyla birlikte, Kuşadası'ndaki Güvercinada Kalesi'nin ardından Aydın, UNESCO yolunda bir tarihi değerini daha dünya vitrinine taşımış oldu.