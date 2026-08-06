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Üreticinin merak ettiği rakam açıklandı! İşte güncel fındık alım fiyatları

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026/2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Giresun kalite fındık için kilogram başına kaç TL? İşte güncel fındık alım fiyatları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık üreticilerinin depolama, finansman ve pazarlama süreçlerinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla alım fiyatlarının güncellendiğini açıkladı. Yeni fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. İşte detaylar…

YÜKSEK RANDIMANA İLAVE FİYAT

Belirlenen baz fiyatların yanı sıra yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her +1 randıman için) ilave ödeme yapılacak. Bu kapsamda üreticilere, Giresun kalite için kilogram başına 5,10 lira, Levant kalite için ise 5,00 lira ilave fiyat verilecek.

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

ALIMLAR 24 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'tan itibaren başlanacak. Alımlar, önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle gerçekleştirilecek. Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri, "randevu.tmo.gov.tr" internet adresi veya E-Devlet üzerinden randevularını alabilecek.

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