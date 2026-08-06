Haberler Yaşam Üreticinin merak ettiği rakam açıklandı! İşte güncel fındık alım fiyatları Üreticinin merak ettiği rakam açıklandı! İşte güncel fındık alım fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026/2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Giresun kalite fındık için kilogram başına kaç TL? İşte güncel fındık alım fiyatları… HABER MERKEZİ









Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık üreticilerinin depolama, finansman ve pazarlama süreçlerinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla alım fiyatlarının güncellendiğini açıkladı. Yeni fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. İşte detaylar…

YÜKSEK RANDIMANA İLAVE FİYAT Belirlenen baz fiyatların yanı sıra yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her +1 randıman için) ilave ödeme yapılacak. Bu kapsamda üreticilere, Giresun kalite için kilogram başına 5,10 lira, Levant kalite için ise 5,00 lira ilave fiyat verilecek. TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.