Haberler Yaşam Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Gazete kağıdıyla pişirilen 200 kilo bozuk midye imha edildi! Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Gazete kağıdıyla pişirilen 200 kilo bozuk midye imha edildi! Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde bir evde sağlıksız şartlarda üretilerek satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Bozulduğu ve ağır bir koku yaydığı belirlenen midyeler imha edilirken, üretim yapan kişiye idari para cezası uygulandı. İHA









Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gündoğdu Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan incelemelerde, sepetlerde satışa hazır yüzlerce midye dolması bulundu.

Denetimlerde bozulan ürünlerin ağır bir koku yaydığı, hijyen kurallarına aykırı ortamda üretildiği ve uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği tespit edildi. İncelemelerde ayrıca midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği belirlendi. Yetkililer, gazete baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ile toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğini, bunun da insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğini bildirdi.