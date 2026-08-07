Haberler Yaşam Bilgiyi hikmete dönüştürmek Bilgiyi hikmete dönüştürmek HABER MERKEZİ









PROF. DR. TAHSİN KOÇYİĞİT YAZDI... Her çağın kendine özgü bir imtihanı vardır. Bugün bilgiye ulaşmak kolay olsa da doğru bilgiye ulaşmak ve onu doğru kullanmak asıl mesel edir. Çünkü insanı değerli kılan yalnızca bilgi değil, bilginin ahlâkla buluştuğu hikmettir. Nice bilgili insanlar kibirleriyle zarar verirken, nice mütevazı insanlar az bilgileriyle büyük hayırlara vesile olmuştur.

Geçmişte, çok değil daha otuz sene önceye kadar, insanlar bilgiye ulaşmakta zorlanırken bugün birkaç tuşla bilgiye ulaşamak mümkün hâle geldi. Birkaç saniye içinde milyonlarca metin, binlerce video ve sayısız yorum önümüze düşüyor. Ancak bilgiye kolay ulaşmanın, doğru bilgiye ulaştığımız anlamına gelmediğini yaşayarak görüyoruz. Bugün asıl mesele bilgi eksikliği değil; bilginin doğruluğu, güvenilirliği ve onu hikmete dönüştürebilme becerisidir. Bugün dinî hayatımız da bu dönüşümden nasibini alıyor. Eskiden bir mesele öğrenmek isteyen kişi mahallesindeki âlime, hocasına veya güvenilir bir esere başvururdu. Şimdi ise ilk başvurulan yer çoğu zaman arama motorları, kısa videolar ve sosyal medya hesaplarıdır. Bir dakikalık videolarla fetvalar veriliyor, birkaç cümlelik paylaşımlarla asırlık ilmî tartışmalar hükme bağlanıyor. Bilgi hız kazanırken derinlik kayboluyor.

EKSİK OLAN ŞEY HİKMET

İslâm geleneğinde ilim yalnızca malumât birikimi değildir. İlim, insanı Allah'a yaklaştıran, ahlâkını güzelleştiren ve davranışlarını olgunlaştıran bir değerdir. Bu yüzden büyük âlimler, "İlim amel içindir" demişlerdir. Öğrenilen bilgi kişiyi daha mütevazı, daha adaletli ve daha merhametli yapmıyorsa, orada eksik olan şey hikmettir. Dijital ortam ise çoğu zaman tam tersini teşvik ediyor. Hızlı tüketilen bilgiler, kesin hükümler, sert tartışmalar ve beğeni uğruna söylenen iddialı sözler... ÇOĞU ZAMAN SESSİZ KALIYOR

Oysa hikmet acele etmez. Hikmet dinler, düşünür, araştırır ve sonra konuşur. Çünkü hikmetin amacı kazanmak değil, hakikate yaklaşmaktır. Bugün insanlar bir videoyu sonuna kadar izlemeden yorum yapıyor, bir başlığı okuyup hüküm veriyor, doğruluğunu araştırmadan paylaşımları yaygınlaştırıyor. Bu durum sadece sosyal hayatı değil, dinî anlayışı da etkiliyor. Yanlış bilgiler hızla yayılırken doğru bilgiler çoğu zaman sessiz kalıyor.