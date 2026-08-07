Haberler Yaşam İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 7 AĞUSTOS | Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı vakitleri İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 7 AĞUSTOS | Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı vakitleri 7 Ağustos 2026 Cuma namazı saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri açıklandı. Peki cuma namazı bugün kaçta kılınacak? Öğre ezanı ne zaman okunacak? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte tüm detaylar... HABER MERKEZİ









Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri takvimine göre, 7 Ağustos 2026 Cuma günü cuma namazı illere göre değişen öğle vakitlerinde kılınacak. İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklanan saatler şöyle;

İstanbul: 13.15 Ankara: 12.59 İzmir: 13.22 Cuma namazı, öğle namazı vaktinde cemaatle kılındığı için her il ve ilçede saat farklılık gösterebilir. Bu nedenle vatandaşların bulundukları yerin güncel namaz vaktini Diyanet'in resmi takviminden kontrol etmeleri önerilir. İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ