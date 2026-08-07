İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 7 AĞUSTOS | Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri takvimine göre, 7 Ağustos 2026 Cuma günü cuma namazı illere göre değişen öğle vakitlerinde kılınacak. İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklanan saatler şöyle;
İstanbul: 13.15
Ankara: 12.59
İzmir: 13.22
Cuma namazı, öğle namazı vaktinde cemaatle kılındığı için her il ve ilçede saat farklılık gösterebilir. Bu nedenle vatandaşların bulundukları yerin güncel namaz vaktini Diyanet'in resmi takviminden kontrol etmeleri önerilir.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Bunun yanında sünnet namazları da bulunur.
Genel uygulamaya göre:
4 rekât ilk sünnet
2 rekât cuma namazının farzı (imamla cemaat halinde)
4 rekât son sünnet
Böylece cuma namazı, farz ve sünnetleriyle birlikte toplam 10 rekât olarak kılınmış olur.
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamalarında, farzdan sonra ayrıca 4 + 2 rekât sünnet kılınabileceğine dair görüşler de yer almaktadır.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
1. İlk sünnet (4 rekât)
Öğle ezanı okunduktan sonra kılınır.
Niyet: "Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya niyet ettim."
Bu namaz, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
2. Hutbe
İmam minbere çıkar ve hutbe okur. Hutbe sırasında konuşmak, başka işle meşgul olmak veya namaz kılmak uygun görülmez.
3. Cuma namazının farzı (2 rekât)
Hutbeden sonra kamet getirilir ve imamla birlikte 2 rekât farz kılınır.
Niyet: "Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, hazır olan imama uydum."
Bu namaz, sabah namazının farzı gibi kılınır.
4. Son sünnet (4 rekât)
Farzdan sonra kılınır.
Niyet: "Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya niyet ettim."
Kılınışı ilk sünnet gibidir.
Zuhr-i âhir ve vaktin sünneti
Bazı camilerde son sünnetten sonra:
4 rekât zuhr-i âhir
2 rekât vaktin sünneti de kılınmaktadır. Bu uygulama mezhepsel görüşlere dayalı olup her yerde zorunlu olarak uygulanmaz.
Cuma namazı ne kadar sürer?
Cuma namazının süresi camiden camiye değişebilir. Hutbenin uzunluğu, cemaat yoğunluğu ve sonrasında kılınan ilave namazlar süreyi etkiler.
Hutbe + farz + sünnetler: yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürer.
Bu nedenle camiye gidecek kişilerin, öğle ezanından birkaç dakika önce hazır bulunmaları tavsiye edilir.