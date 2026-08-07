SON DAKİKA | FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltında

BURKAY KARATEPE'NİN SAKLANMASINA YARDIM EDİYORDU

Ayşe Alanur Karatepe'nin örgütün e-posta taslağı üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı ve bu şekilde Burkay Karatepe ile haberleştiği tespit edildi. Söz konusu haberleşme yöntemiyle yiyecek temini, sağlık sorunları, yurtdışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi, maddi destek gönderilmesi ve gizlenmesine yardımcı olan Ayşe Alanur Karetepe Muğla Menteşe'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ayşe Alanur Karatepe'nin kaldığı tespit edilen otel odasında, aracında ve Eskişehir'de ikamet ettiği adreste yapılan arama sonucu dijital materyallere el konuldu.

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