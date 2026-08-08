Alevler bir anda apartmanı sardı! Bursa'da korku dolu anlar

Bursa İnegöl'de apartman sakinlerini korkutan yangın, bahçedeki depoda başladı. Alevlerin kısa sürede apartman binasına ulaşması üzerine ekipler alarma geçerken, yoğun müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bahçesindeki depo olarak kullanılan alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, apartmana da sıçradı.
YANGIN EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında depo ve apartmanda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.