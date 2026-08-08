Alevler bir anda apartmanı sardı! Bursa'da korku dolu anlar

Bursa İnegöl 'de apartman sakinlerini korkutan yangın , bahçedeki depoda başladı. Alevlerin kısa sürede apartman binasına ulaşması üzerine ekipler alarma geçerken, yoğun müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bahçesindeki depo olarak kullanılan alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, apartmana da sıçradı.