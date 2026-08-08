CANSEVER KİMDİR? Neden vefat etti?

Cansever, 17 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu.

Aralık 2025'te kemoterapi tedavisine başlayan Cansever, tedavi sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık üç ay süren tedavi sürecinin ardından kendisine uygun donör bulunduğu açıklandı.

Sanatçı, 26 Mart 2026'da ilik nakli operasyonu geçirdi. Menajeri Erhan Arı, operasyonun başarılı olduğunu ve Cansever'in tedavisinin hastanede bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

Ancak tedavi sürecinin ardından Cansever'den acı haber geldi. Arabesk müziğin sevilen ismi, 8 Ağustos 2026'da 59 yaşında hayatını kaybetti.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, Temmuz 1967'de Makedonya'nın Veles kentinde, yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, çocuk yaşlardan itibaren müzikle ilgilendi.

Müzik kariyerinin ilk dönemini Makedonya'da geçiren Cansever, 1992 yılında "Kemano Başal E Romenge" adlı ilk albümünü çıkardı. Makedonya'da sekiz albüm yayımlayan sanatçı, 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İbo Show" programına konuk olarak söylediği "Kara Çadır" türküsüyle Türkiye'de geniş kitleler tarafından tanındı.

Türkiye'de "Meçhul", "Cemalim", "Yollar Hasta Ben Yorgunum", "Gönlümüzdeki Türküler", "İçimden Geldiği Gibi", "Farklı Yorum" ve "Ben Ne Günler Gördüm" gibi albümlere imza atan Cansever, arabesk ve halk müziğini kendine özgü yorumuyla seslendirdi.

1998 yılında yayımlanan "Cemalim" albümü ve aynı dönemdeki çalışmalarıyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen sanatçı, 1998 Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde "Arabesk-Fantezi En İyi Kadın" ödülüne layık görüldü.