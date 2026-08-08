Efsane şarkıların doğduğu ev satılıyor! Kayahan’ın “Gönül Köşkü” için istenen fiyat şoke etti

Türk pop müziğinin unutulmaz ismi, merhum Kayahan'ın en güzel aşk şarkılarına ilham olan Balıkesir Gömeç'teki efsanevi 'Gönül Köşkü' resmen görücüye çıktı. Usta müzisyenin adeta ruhunu kattığı ve yıllarca inzivaya çekilip o ölümsüz besteleri yarattığı bu özel malikane, tam 130 milyon liralık rekor bir satış etiketiyle yeni sahibini arıyor.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu flaş gelişmenin ardından gözler, usta sanatçının kızı Beste Açar'a çevrildi. Babasının hatıralarıyla dolu evin satılmasıyla ilgili sessizliğini bozan Açar, duygu yüklü açıklamalarda bulundu.