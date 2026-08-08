Efsane şarkıların doğduğu ev satılıyor! Kayahan’ın “Gönül Köşkü” için istenen fiyat şoke etti

Türk pop müziğinin unutulmaz ismi, merhum Kayahan'ın en güzel aşk şarkılarına ilham olan Balıkesir Gömeç'teki efsanevi 'Gönül Köşkü' resmen görücüye çıktı. Usta müzisyenin adeta ruhunu kattığı ve yıllarca inzivaya çekilip o ölümsüz besteleri yarattığı bu özel malikane, tam 130 milyon liralık rekor bir satış etiketiyle yeni sahibini arıyor.
Magazin gündemine bomba gibi düşen bu flaş gelişmenin ardından gözler, usta sanatçının kızı Beste Açar'a çevrildi. Babasının hatıralarıyla dolu evin satılmasıyla ilgili sessizliğini bozan Açar, duygu yüklü açıklamalarda bulundu.
Efsane ismin o eve bütün kalbini verdiğini belirten Açar, "O kadar çok sevmişti ki, 'gönlümün köşkü olsun' diyerek adını kendisi koymuştu. Ancak uzun zamandır kapısı çalınmadığı için maalesef çok yıprandı" dedi.
Evin satış kararının arkasındaki asıl gerçeği de ilk kez paylaşan Beste Açar, bunun aslında babasının bir arzusu olduğunu belirtti. Açar, "Babam da hayattayken burayı satmamızı istiyordu. Umarım alacak kişi, o muhteşem ruhu ve anıları yaşatmaya devam eder" diyerek sözlerini noktaladı. Şimdi tüm gözler, Türk müzik tarihinin gizli tanığı olan bu eşsiz köşkün yeni ve şanslı sahibinin kim olacağına çevrildi.
MİRAS KRİZİ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA GÜNDEMDEYDİ!
Öte yandan merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile eşi İpek Açar Kömürcü arasındaki gerilim geçtiğimiz aylarda tırmanmıştı. Beste Açar, babasından kalan miras yüzünden sürekli üvey annesi ile sorun yaşıyordu. Bu kez Kayahan şarkılarının telifleri nedeniyle ikili arasında bir tartışma ortaya çıkmıştı. Kayahan'ın 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, "Kayahan'dan gelen teliften 6 payı kızları, 2 payı eşi alıyor" diye açıklama gelmişti. Bunun üzerine Beste Açar, sahte olduğunu savunduğu belgeleri ortaya çıkardı.
'GÜVENİMİ KÖTÜYE KULLANDI'
Açar sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Notersiz, hiçbir dayanağı olmadan malum şahısın destekçileri ile birlikte, babamın imzası benzetilmeye çalışılarak hazırlanan devir belgelerinin usulsüzlüğü ve İpek Kömürcü'nün babamın şarkı haklarının sahibi olarak kabul görüldüğü A4 kağıtlarını mahkeme yoluyla sorduk, 'Bizde asılları yok' cevabı geldi. İpek Kömürcü'den o kağıtların asıllarını savcılığa vermesini, aynı zamanda ifadeye çağrılacağı hafta yurtdışına gittiği için alınamayan ifadesini vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne bekliyoruz. Av. Özal Oğuz, babamın ölümünden sonra İpek Kömürcü ile işbirliği yaparak ve benim güvenimi kötüye kullanarak yapmadığı kötülük kalmamıştır. Kendisi ile ilgili suç duyurularım bulunmaktadır. Çok yakında oynanan bütün oyunlar gün yüzüne çıkacak ve gerekli kişiler cezalarını alacak. Burada kandırdıkları önce kendileri ve sonra babamdır. Bu yakışıksız sahtecilik ve dolandırıcılığa çanak tutan herkes insanların yüzüne nasıl bakacak bilemiyorum. Hepimizin her şeyi bildiği halde bir yol daha kaldı gidilmesi gereken! O kağıt parçaları verilecek ve son durak Adli Tıp. Cevap vereceğiniz yer Instagram değil, Çağlayan adliyesi."
BELGENİN ASLI NEREDE?
Beste Açar'ın avukatı Av. Onur Yağışan ise suç duyurusunda bulunduklarını belirtip şu açıklamayı yaptı: "Yürütülen soruşturma neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen ve MESAM Kurumu'ndan da resmi yazı ile sorulan konu; merhum Kayahan Açar'a ait olduğu iddia edilen ve davaya konu edilen sözleşmenin MESAM arşivinde aslının bulunup bulunmadığıdır. Yapılan incelemelerde, söz konusu sözleşmenin aslının mevcut olmadığı yönünde tespitler bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu belgenin nerede olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir."
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAYAHAN'IN 20 YILLIK AVUKATI KONUŞMUŞTU!
Beste Açar, babası Kayahan'dan kalan miras yüzünden sık sık üvey annesi İpek Açar ile sorun yaşıyordu. Kayahan'ın 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, bir açıklama yaparak merhum sanatçının mirasıyla ilgili kamuoyunu aydınlattı.
Oğuz, "Taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşımı yapılmıştır" dedi.
EŞİ YÜZDE 50'DEN VAZGEÇTİ
Avukat Oğuz, "İpek Hanım, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçmiş, böylelikle Kayahan'ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağlamıştır. Sanatçının eserlerden elde edilen gelirlerden 2/8 hakkı İpek Hanım, 3/8'i kızı Aslı Gönül ve 3/8'i de kızı Beste Hanım almaktadır" diye de ilave etti.
PEKİ NELER OLMUŞTU?
İHA'nın haberine göre Beste Açar, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden babası Kayahan'ın imzasının taklit edilerek şarkılarının telif gelirlerinin devredildiği iddiasıyla İpek Açar hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
BELGELERDEKİ İMZALARIN KAYAHAN'IN EL YAZISI OLMADIĞI KANAATİNE VARILDI
Özel bir kriminal tetkikat bürosunda belge inceleme uzmanı tarafından yapılan mühür ve imza incelemesinde, "İpek Açar ve Kayahan Açar adlarına atılı birer adet imzaları taşıyan "FESEK Devir Sözleşmesi" başlıklı belge fotokopisi üzerinde yer alan Kayahan Açar adına atılı imzanın, mukayese esas olarak tarafıma verilen belgelerdeki örnek imzalara kıyasen, imzaların Kayahan Açar el ürünü olmayıp, şahsın gerçek imzasına benzetilme gayretiyle takliden husul haline getirilen bir imza olduğu kanaatine varılmış bulunmaktadır" denildi.
"BABAMIN İMZASININ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜKLERİ BÖYLE ÇOK AMATÖRCE, HİÇ KİMSEYE YAKIŞMAYAN BİR ŞEY"
Konuya ilişkin açıklama yapan Kayahan Açar'ın kızı Beste Açar, "Aslında uzun zamandır gündemde olan, benim de sıklıkla ifade etmeye çalıştığım ancak süreç biraz yavaş ilerlediği için ben de Türkiye'de değil ve başka bir ülkede yaşadığım için döndüm ve avukatımla beraber hızlandırarak bu işi, olması gereken olacak diye düşünüyorum. Babamın vefatından sonra, bilirsiniz ki sanatçıların bağlı oldukları belli meslek birlikleri vardır. Eğer bir besteci ve söz yazarıysanız iki tane vardır, birini seçersiniz. Babamın seçmiş olduğu MESAM'a çok destekte bulundu. Babamın eserleri MESAM'da kayıtlıydı. Babamın vefatından kısa bir süre sonra bana MESAM tarafından bir yazı geldi. Avukatım mahkeme aracılığıyla talep ettiği için geldi. Bununla ilgili bana hiç bir bilgi verilmemişti. Böyle gizli saklı şeylerin olduğunu seziyordum. Yazıda şöyle bir şey yazıyordu. '23 Mayıs 2015 tarihinde kurumumuza sunulan devir belgesine istinaden, Kayahan Açar'ın sahip olduğu tüm haklar devren İpek Açar'a devralan sıfatıyla devredilmiştir' diye bir kağıt geliyor.
Neye istinaden siz bunları İpek Açar'a devrettiniz? Uzun bir süre bu kağıtlar bana verilmiyor. Aradan aylar yıllar geçiyor. En son bize üç tane fotokopi kağıt geliyor. Gelen kağıtta babamın bugüne kadar sahip olduğu tüm şarkıların isimleri yazılı. En sonunda da böyle el yazılarıyla şarkı isimlerinin eklendiği ve bir tarih atıldığı, babamın imzasının olduğunu öne sürdükleri böyle çok amatörce, hiç kimseye yakışmayan bir şey. Benim babam, hayatında yazdığı o herkesin hayatına dokunan o eserler, şöyle bir A4 kağıdıyla bir kuruma verilip şarkı hakları birine devredilemez. İmzaların ona ait olmadığı raporumuz da var. Babama ait olmadığına dair" şeklinde konuştu.
"AMAÇLARI NE YAZIK Kİ BAMBAŞKA YERLERDEYMİŞ"
Beste Açar, açıklamalarının devamında bu işin bir çete olayı olduğunu öne sürerek, "Her kim ve kimler buna suç ortaklığı yapmışsa, o zamanın MESAM Yönetim Kurulu Başkanı, yardımcısı, üyeleri. Ben bunun bir grup işi olduğunu düşünüyorum. Bir çete işi. Ben babamın acısıyla ve o dönem 5 kişi daha öldü hayatımda. Babamın ailesi teker teker gitti. Önce babaannem, bir ay sonra babam, bir ay sonra dedem, arada halam, sonra dayım derken, ben onların acısıyla mücadele edip kendi içimde bunları hazmetmeye çalışırken onların hedefleri ve amaçları ne yazık ki bambaşka yerlerdeymiş. Rapor elimizde. İmzalar incelendi. 'Kayahan'ın elinden değildir' raporu var. İsmini söylemek artık asla istemiyorum, ağzıma almayacağım. Önce herkesi Allah'a havale ettim, sonra Türk mahkemelerine, savcılarına, hakimlerine ve avukatıma güvenim sonsuz" diye konuştu.
"KAYAHAN AÇAR, EL ÜRÜNÜ OLMAYIP ŞAHSIN GERÇEK İMZALARINA BENZETİLME GAYRETİYLE TAKLİT USULÜYLE ATILMIŞ BİR İMZA OLDUĞU AÇIK VE NETTİR"
Beste Açar'ın avukatı Onur Yağışan ise dava sürecine ilişkin, "Burada Merhum Kayahan Açar'ın imzası taklit edilerek bestelerinin büyük bir çoğunluğunun ücreti yasal mirasçılarının üzerine geçmiştir. Biz burada bilirkişi raporunda belge incelemesi yaptırdık uzmanından, Kriminal Polis Laboratuvarı Emniyet Müdürlüğü tarafından. Burada çok net bir şekilde imzaların Kayahan Açar, el ürünü olmayıp şahsın gerçek imzalarına benzetilme gayretiyle taklit usulüyle atılmış bir imza olduğu açık ve nettir. Rapor burada Kayan Açar'ın imzaları burada, evrakları burada. Ayrıca işin ilginç taraflardan birincisi şu. MESAM'da bulunan bu evrakların aslı yok. MESAM gibi bir kurum nasıl olur da noterden düzenlenmesi gereken bir evrakı almaz? Nasıl olur da hem noterden düzenlenmeyen hem de böyle sahte olan bir evrakın fotokopisini alır, aslını değil fotokopisini alır?" dedi.