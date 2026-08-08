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Haberler Yaşam Enerjisi bambaşka: Bakır nedir, Bakırın vücuda faydaları nedir?

Enerjisi bambaşka: Bakır nedir, Bakırın vücuda faydaları nedir?

Genellikle süs eşyalarında, mutfak gereçlerinde kullanılan bakırın vücuda ve cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Kan akışını düzenleyen ve dolaşımı hızlandıran bakır, vücuttaki negatif enerjiyi de alıp götürüyor. Peki, bakır nedir, nerelerde kullanılır? İşte tüm bu soruların cevapları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Dünya üzerinde bulunan maden çeşitlerinden birisi de bakırdır. Geçmişte ve eski tarihlerde kullanılmaya başlanılan bakır, genellikle hayatımızın her alanında karşılaştığımız bir elementtir. Paslanmaz bir yapısının olmasından dolayı, bakırın kullanım alanı oldukça fazladır.

YÜZÜK, BİLEKLİK VE KOLYE OLARAK KULLANILABİLİR

Bakır kırmızı ve kahverengi görüntüsü olan bu metal, sadece mutfak gereci olarak değil bilek, yüzük, kolye gibi süs eşyaları olarak da kullanılabiliyor.

Antioksidan açısından oldukça önemli bir yerde olan bakırın vücuda olan teması, vücuttaki birçok rahatsızlığın şifalanmasında etkilidir.

BAKIR SÜS EŞYASI GİBİ KULLANILIRSA NE GİBİ FAYDALARI OLUR?

Vücut dokusunun yenilenmesinde,

Enerji üretimi, sinir fonksiyonları ve enzim sistemlerinde,

Eklem ağrılarının hafiflemesinde,

Vücuttaki şişliğin azalmasında,

Kalp ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde,

Vücutta mineral emiliminin sağlanmasında,

Sinir sisteminin iyileştirilmesinde,

Demirin vücut tarafından emilmesinde,

Yaşlanmayı yavaşlatmada,

Yaranın hızlı iyileşmesinde,

Kan basıncının düzenlemesinde,

Tiroid bezinin düzenli çalışmasında,

Vücuttaki toksinlerin atılmasında,

Kötü enerjiyi, nazarı, radyasyonu çekmede,

Romatizma ağrılarının hafiflemesinde, son derece etkili bir madendir.

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