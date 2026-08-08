GEÇTİĞİMİZ eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından yeni dönemde güvenlik tedbirleri artırılacak. Bu kapsamda da yeni dönemde okullara 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda hayata geçirilmesi planlanan uygulama ile Toplum Yararına Program (TYP) üzerinden yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Güvenlik personeli, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında koordinasyonun ilk halkasını oluşturacak.

ALIM İŞKUR ÜZERİNDEN

UYGULAMA kapsamında görevlendirilecek güvenlik personeli, okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Personel planlaması ise okulların ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ve böylece her okulda en az bir güvenlik görevlisi bulunacak. Güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru takvimi ve alım şartlarının ise ilgili duyurularla ilan edilmesi bekleniyor.