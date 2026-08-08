Sadece geceleri yaşıyor! Güneş batınca her şey değişiyor! Türkiye’nin o yerinde gece nüfusu 100 katına çıkıyor

Antalya 'nın kalbi Kaleiçi 'nde akşam saatlerinde yoğunluk zirveye çıkıyor. Tarihi bölgede kayıtlı 500 kişi yaşarken, gün batımıyla birlikte sokaklara 40-50 bin yerli ve yabancı turist akın ediyor.

İki bin yılı aşkın bir tarihi olan yerleşim merkezi Antalya'nın köklü tarihini gözler önüne sererken tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, begonvil kokan dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor.

GÜNDÜZÜ AYRI, GECESİ AYRI

Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular olmak üzere 4 ana mahalleden oluşan Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nin kayıtlı nüfus sayısı 500-600 arasında olan nüfusu özellikle yaz ayları ve turizm döneminde havanın kararması ile birlikte 100 katına çıkıyor. Eğlence ve konaklama mekanlarının yoğun olduğu Kaleiçi'nde gündüzleri sokaklar boş kalırken, nüfus akşam saatlerinde ise 40 bini geçiyor.

Gündüz saatlerinde sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor. Kaleiçi'nde hareketlilik ve yoğunluk gece 04.00'a kadar sürüyor.



Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşam apayrı ayrı bir kimliğe bürünüyor. Kaleiçi'nde özellikle yaz aylarında akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar devam ediyor.