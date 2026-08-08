SON DAKİKA: Şarkıcı Cansever'den acı haber! Hayatını kaybetti

"Kime Bu İnat", "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" gibi şarkılarıyla ününü artıran Cansever, bir süredir lösemiyle mücadele ediyordu.
Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçıdan gelen acı haber geldi.
ACI HABERİ MEHTAP YILMAZ DUYURDU
Cansever'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Mehtap Yılmaz, "Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk" ifadelerini kullandı.
Almanya'da tedavi gören Cansever, 26 Mart 2026'da ilik nakli operasyonu geçirmişti.
Cansever'in cenazesinin Kuzey Makedonya'da toprağa verileceği, defin tarihi ve cenaze törenine ilişkin detayların ise henüz kesinleşmediği bildirildi.
Cenaze programına ilişkin bilgiler netleştiğinde ayrıca kamuoyuyla paylaşılacak.