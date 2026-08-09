2 faili meçhul olay aydınlatıldı

Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yoğun mesai harcayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, iki yeni gelişmeyi duyurdu. Adaletin gecikmemesi kadar, gerçeğin karanlıkta kalmamasının da kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, bu anlayışla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüklerine dikkati çekti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Gürlek, "Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile il jandarma komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen 2 ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı" ifadelerini kullandı. Gürlek, "Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine 7 Ağustos'ta Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

ÜVEY BABA VE DEDE TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darbedilerek öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını belirten Gürlek, "Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada, olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Bu soruşturma kapsamında üvey baba B.K. çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.