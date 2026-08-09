DMD’li küçük Bilal için Kuşadası’nda seferberlik

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Bilal Ayaz Çetinbaş, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor. Kasları her geçen gün zayıflayan Bilal'in yurt dışında uygulanması planlanan gen tedavisine ulaşabilmesi için Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyası sürerken, dayanışma çağrısı Kuşadası'na da ulaştı. "Bilal'in gücü yetmiyor, senin gücün yetebilir" sloganıyla düzenlenecek kermes, bugün 15.00'te Kuşadası El Heykeli önünde gerçekleştirilecek. Gönüllülerin hazırladığı börek, sarma, mercimek köftesi, poğaça, baklava, kek, kısır ve kalburabastı gibi yiyecekler ile içecekler satışa sunulacak. Kermesten elde edilen gelirin tamamı Bilal'in tedavi fonuna aktarılacak.