Haberler Yaşam Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti: Bütün parayı yeğenim harcadı Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti: Bütün parayı yeğenim harcadı Adana'da 95 yaşındaki kadının babasından miras kalan arsasının zorla satılmasına yardımcı olduğu öne sürülen kızı, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, annesinin elini öpüp kendisinin hiçbir şey yapmadığını söyledi. 17 milyon liranın 13 milyonunu yeğeninin harcadığını öne süren kadın, 'Benim evimde fareler geziyor, evime yeni hiçbir şey almadım. Bütün parayı yeğenim harcadı' dedi. İHA









Adana'da yaşayan 5 çocuk sahibi 95 yaşındaki Türkan İşbilir'in torunu G.K., iddiaya göre geçtiğimiz mayıs ayında anneannesinin yanına gelerek, "Anneanne, senin Şambayadı Mahallesi'ndeki arsanı bir müteahhit 10 daire karşılığında alacak. Gel bunu satalım" dedi. Yaşlı kadın ise bu teklifi kabul etmedi. Ancak 15 Mayıs'ta G.K., tekrar anneannesinin yanına gelerek, anneannesini 10 daire karşılığında arsayı satmaya ikna etti ve yaşlı kadını önce hastaneye götürüp akıl sağlığı raporu aldırdı, ardından da anneannesini tapuya götürüp, arsanın İ.Ö. isimli şahsa satılmasını sağladı. Bu sırada İşbilir'in kızı Elmas Erdem de yanlarında tapuya gitti.

"10 DAİRE YERİNE 17 MİLYON LİRA ALDILAR"

İmzalar atıldıktan sonra İ.Ö., yaşlı kadına bir miktar nakit para verip, daha sonra kalan kısmı yaşlı kadının emekli maaşını aldığı banka hesabına yolladı. Bunun üzerine Türkan İşbilir torununa, "Hani 10 daire alacaktık, bu para nereden çıktı" diye sordu. Ancak iddiaya göre torunu yaşlı kadına, "Daireyi iptal ettik, para aldık" diye cevap verip, para dolu poşeti aldı. Daha sonra torunu, yaşlı kadını evine götürüp, önce emekli maaşını çektiği banka kartına el koydu, ardından da mobil bankacılığı kendi telefonunda aktive edip evden ayrıldı.



"17 MİLYONUN 13 MİLYONU HARCANDI"

Bu sürede iddiaya göre torunu G.K., 17 milyon liranın 13 milyonunu yaklaşık 20 gün içerisinde internetten alışveriş, kuyumcudan altın, tekel bayisinden alışveriş ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünler alarak harcadı. Türkan İşbilir, Kurban Bayramı'nda vefat eden çocuklarından olan torunları Cemile Akkanat ve ağabeyi Cengiz Akkanat kendisini ziyarete geldiğinde yaşadıklarını anlattı.



"AVUKAT TUTUP ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Kurban Bayramı'ndan sonra anneannelerini yanlarına alarak önce avukat tutan aile, daha sonra savcılığa gidip Elmas Erdem ve G.K.'dan şikayetçi oldu. Adli tatil öncesi Türkan İşbilir'in banka hesabına tedbir kararı konulurken, taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.