Plajlarda yeni dönem! Kıyılardaki işgallere geçit verilmeyecek

9 Ağustos 2026 tarih ve 33335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine bu alanlar düzenlenecek protokol ile kiraya verilebilecek.