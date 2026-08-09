Sahte e-tebligat tuzağına dikkat: e-Devlet şifrenizi ele geçiriyorlar

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık , dolandırıcıların bu kez UETS'yi taklit ederek vatandaşları hedef aldığını söyledi. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte e-postalarla kullanıcıların e-Devlet bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcıların, zararlı yazılımlar aracılığıyla telefon, tablet ve bilgisayarların kontrolünü de ele geçirebildiğini belirten Kırık, vatandaşlara yalnızca resmi internet adresleri üzerinden işlem yapmaları uyarısında bulundu.

'LOGOLARI DA TAKLİT ETMİŞLER'

Dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemler geliştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu seferki yöntem şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde karşımıza çıktı" dedi. UETS'nin birebir kopyalandığını belirten Kırık, mahkeme ya da noterden gönderilmiş izlenimi veren e-postalarla vatandaşların korku ve panik duygusunun istismar edildiğini ifade etti. Kırık, "Logoları da taklit etmişler. Biz de 'Mahkemeden ne gelmiş, noterden ne gelmiş' diyerek otomatik olarak bağlantıya tıklıyoruz. Sorun da tam bundan sonra başlıyor" diye konuştu.

SAHTE E-DEVLET SAYFASINA YÖNLENDİRİYORLAR

Bağlantıya tıklayan kullanıcıların gerçeğine çok benzeyen sahte e-Devlet ekranına yönlendirildiğini anlatan Kırık, bu aşamadan sonra girilen kimlik ve şifre bilgilerinin doğrudan siber saldırganların eline geçtiğini söyledi. e-Devlet hesaplarında kişisel verilerden banka ve iletişim bilgilerine kadar çok sayıda kritik bilginin bulunduğunu belirten Kırık, "TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra bilgileriniz doğrudan siber korsanların veri tabanına aktarılıyor. Daha sonra bu bilgiler sizin adınıza dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor" dedi.