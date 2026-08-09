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“UMKE insanlığa dokunan güçlü bir organizasyon”

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

UMKE insanlığa dokunan güçlü bir organizasyon

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Ulusal UMKE Haftası kapsamında İzmir'de düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Doç. Dr. Birinci, UMKE'nin afet ve acil durumlarda üstlendiği kritik role dikkat çekerek, "UMKE, sadece afet anında değil, sonrasında da toplumun psikososyal uyum sürecine katkı sağlayan çok önemli bir yapıdır. Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın farklı bölgelerinde görev alarak insanlığa dokunan güçlü bir organizasyondur" dedi. UMKE'nin uluslararası alanda da etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan Birinci, gönüllülere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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