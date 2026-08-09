Yuvadan çıkamayan yavru carettalar denize ulaştırıldı

ANTALYA'NIN Serik ilçesindeki Belek sahilinde yuvadan çıkamayan caretta caretta yavruları, Ekolojik Araştırmalar Derneği gönüllülerinin yardımıyla çıkarılıp, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi eşliğinde Akdeniz'e ulaştırıldı. Ekolojik Araştırmalar Derneği Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy, deniz kaplumbağalarının her sezonda bıraktığı yumurtaların ve yuvaların korunmasının çok önemli olduğunu söyledi. Ulusoy, "Bu sabah rutin kontrollerimizde artık yavru çıkışlarını tamamlamış yuvalarda sıkışanlar var mı diye kontrol ettik. Onun dışında yumurtaları bilimsel olarak görüntülemek, gelişimini, yumurtaların hangi evrelerde bozulduğunu, kaç yavrunun çıktığını ve bunların kaçının sağlıklı şekilde denize ulaştığını tespit ederek bilgilerimizi tamamlamış oluyoruz" diye konuştu.