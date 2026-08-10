LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, 5-7 Ağustos tarihleri arasında 1. nakil tercihlerini yaptı. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil süreci başlayacak. İşte 2026 LGS 1. nakil sonuç tarihi ve MEB LGS nakil sonucu sorgulama ekranı...
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1. nakil yerleştirme sonuçları 5-7 Ağustos tarihlerinde e-Okul sistemi üzerinden alındı.
LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle sorgulayabilecek.
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI VE SONUÇLARI
Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
MEB takvimine göre:
2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026
İki nakil döneminde de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek.
Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.