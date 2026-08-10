LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? 2026 LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

İki nakil döneminde de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek.

Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.