Haberler Yaşam Plajlar halkın olacak Plajlar halkın olacak Kıyıların halkın ortak kullanımına açık tutulması ve işgallerin önlenmesi amacıyla yeni düzenleme hayata geçirildi. Bakanlık belediyelerle protokol yapılamayan alanlarda plajların bakım, temizlik güvenlik ve işletme süreçlerini üstlenebilecek; kaçak yapılar ve hukuksuz ticari faaliyetlere karşı daha etkin müdahale edilecek. OSMAN AKÇA









Plajlarda ve kıyı şeridinde vatandaşları rahatlatacak bir yönetmelik değişikliği daha Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülecek kıyı şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, denetim ve temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin çalışmalar, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra artık bakanlığın ilgili birimleri tarafından da üstlenilebilecek.

HUKUKSUZ YAPILARA SON

Bu kapsamda bakanlığın ilgili kurum, kuruluş ve iştiraklerine bu alanlar protokol ile kiraya verilebilecek. Tartışmaların odağındaki noktalarda böylelikle artık devlet eliyle çözüm üretilmesinin önü açılmış olacak. Yapılan düzenleme ile kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması, bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyeler ile protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşan tahribatların önlenmesi amaçlanıyor.