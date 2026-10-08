İzmir’de tezgahlar doldu taştı! Sonbaharda sofralardan eksik olmuyor

İZMİR'DE CENNET HURMASI YETİŞİYOR MU?

Cennet hurması, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilebilen meyvelerden biri. Ege ve Akdeniz bölgelerinin uygun iklim koşullarına sahip kesimlerinde üretimi yapılırken, İzmir'de de yetiştiriliyor ve sonbahar aylarında tüketicilerin karşısına çıkıyor.

İzmir, cennet hurması açısından önemli bir tüketim ve üretim merkezlerinden biri olsa da kentle özdeşleşen meyveler denildiğinde ilk akla gelen ürünlerin başında İzmir inciri geliyor. Cennet hurması ise özellikle sonbahar mevsiminde İzmir'deki pazar ve manavlarda görülebilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.