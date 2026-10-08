İzmir’de tezgahlar doldu taştı! Sonbaharda sofralardan eksik olmuyor

Sonbahar aylarının gelişiyle birlikte pazar ve manav tezgâhlarında yerini alan cennet hurması, hem lezzeti hem de besin değerleriyle öne çıkıyor. Türkiye'de Trabzon hurması olarak da bilinen meyve; lif, C vitamini, potasyum ve beta-karoten gibi çeşitli besin öğeleri içeriyor. Özellikle olgunlaştığında yumuşak ve tatlı bir yapıya kavuşan cennet hurması, mevsiminde taze olarak tüketiliyor.
CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?
Cennet hurması, içerdiği lif sayesinde dengeli beslenmede önemli bir yere sahip olabilir. Lif içeriği sindirim sisteminin normal işleyişini desteklerken, meyvede bulunan C vitamini de beslenmeye katkı sağlıyor.
Cennet hurmasında ayrıca potasyum ile beta-karoten ve lutein gibi karotenoidler bulunuyor. Bu özellikleri nedeniyle meyve, sonbahar döneminde besleyici meyve alternatifleri arasında değerlendiriliyor. Yaklaşık 100 gram cennet hurması 71-73 kalori civarında enerji ve yaklaşık 15 gram karbonhidrat içeriyor. Meyvenin doğal olarak tatlı olması nedeniyle özellikle kan şekeri kontrolüne dikkat eden kişilerin tüketim miktarına özen göstermesi gerekiyor.
İZMİR'DE CENNET HURMASI YETİŞİYOR MU?
Cennet hurması, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilebilen meyvelerden biri. Ege ve Akdeniz bölgelerinin uygun iklim koşullarına sahip kesimlerinde üretimi yapılırken, İzmir'de de yetiştiriliyor ve sonbahar aylarında tüketicilerin karşısına çıkıyor.
İzmir, cennet hurması açısından önemli bir tüketim ve üretim merkezlerinden biri olsa da kentle özdeşleşen meyveler denildiğinde ilk akla gelen ürünlerin başında İzmir inciri geliyor. Cennet hurması ise özellikle sonbahar mevsiminde İzmir'deki pazar ve manavlarda görülebilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.
CENNET HURMASI NASIL TÜKETİLİR?
Cennet hurması genellikle olgunlaştığında, taze meyve olarak tüketiliyor. Meyve olgunlaştıkça sertliğini kaybederek daha yumuşak ve tatlı bir kıvama ulaşıyor. Besin değerlerinden yararlanmak isteyenler cennet hurmasını tek başına tüketebileceği gibi kahvaltılarda veya çeşitli meyve tabaklarında da değerlendirebiliyor. Ancak yüksek doğal şeker içeriği nedeniyle porsiyon miktarına dikkat edilmesi öneriliyor.