YAĞMUR YAĞACAK MI? | İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? | 9 Ekim Cuma il il hava durumu tahminleri...

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkiinin yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı