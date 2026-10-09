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YAĞMUR YAĞACAK MI? | İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? | 9 Ekim Cuma il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleri ile Samsun’un iç ve batı ilçelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul’da yağmur beklenmezken, gözler Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerine çevrildi. Peki, bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur yağacak? İşte 9 Ekim Cuma il il hava durumu tahminleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

9 Ekim Cuma günü için Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini geldi. Türkiye genelinde sıcaklıkların özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri için yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise günün yağışsız geçeceği öngörülüyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış görülecek? İşte Meteoroloji'nin 9 Ekim Cuma gününe ilişkin il il hava durumu raporu...

9 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkiinin yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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