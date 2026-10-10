Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı? | Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı? | Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 Sağlık fakültelerinden ve meslek yüksekokullarından mezun olan binlerce aday, kamu hastanelerinde göreve başlayacakları günü bekliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı soruları da gündeme geliyor. İşte, yeni kadrolara ilişkin son gelişmeler... HABER MERKEZİ









Yeni atama döneminde hangi branşa kaç kişilik kontenjan ayrılacağı, kendi alanında iş bekleyen mezunlar açısından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin KPSS şartları, tercih işlemleri ve başvuru ayrıntıları ise yayımlanacak duyuruyla yayımlanması bekleniyor. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için belirlenen 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak bu kontenjanların tamamını kapsayan ortak bir başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haziran ayında yaptığı açıklamada 2026 KPSS'nin ardından yeni hekim dışı personel alımı planladıklarını duyurmuştu. Yıl sonuna işaret eden bu açıklama, sağlık alanında atama bekleyen mezunların yeni ilan beklentisini artırdı. SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2026 yılı için belirlenen sözleşmeli sağlık personeli alımına dair başvuru ekranı açılmadı. Adayların beklediği genel tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri henüz ilan edilmedi. Kamu hastanelerinde görev almak isteyen adaylar için başvuru yöntemi, aranan mesleki nitelikler ve tercih süresi ilgili kadroya ilişkin resmi ilanla belirlenecek.