Saat piyasası milyar dolara koşuyor

Türkiye'de saat pazarı hacminin yılda 1,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilirken, yıllık satış adedi 8 milyonu buluyor. 10 Ekim Dünya Saatçilik Günü dolayısıyla Tüm Saatçi İş Adamları Derneği (TÜSAD) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2023'te 1,37 milyar dolara ulaşan Türkiye saat pazarının 2025 itibarıyla 1,5 milyar doları bulduğu, yıllık satış adedinin 8 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin saat ithalatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak 525,4 milyon dolara ulaşırken, söz konusu rakamın bu yıl sonu itibarıyla 600 milyon dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. İthal edilen saat miktarı 2025'te yıllık bazda yüzde 1,5 artarak 7,57 milyon adede ulaşırken, ithalatın değer bazında yüzde 71,3'ünü, adet bazında ise yüzde 6,8'ini İsviçre'den yapılan alımlar oluşturdu. Söz konusu dönemde saat ihracatı da 41,4 milyon dolara yükselirken, ihraç edilen saat miktarı 349 bin 608 adet oldu.

PASTADA PAYI BÜYÜK

Tüm Saatçi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Türkiye'nin çok dinamik bir saat pazarına sahip olduğunu belirterek, saatin oldukça rağbet gördüğünü söyledi. Hem erkeklerin hem de kadınların saate ilgi duyduğunu anlatan Aydın, "Hediye anlamında da ciddi ilgi var. Artık her markanın bir hikayesi de olduğu için bu hikayeyle birlikte saatler epey rağbet görüyor. Bu nedenle Türkiye iyi pazarlardan bir tanesi" diye konuştu. Ahmet Aydın, Türkiye'deki yıllık saat satışlarına değinerek, "2025'te Türkiye saat pazarı hacminin 1,5 milyar dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. 2028'de 2,35 milyar dolarlara çıkacağı tahmin ediliyor" dedi. Türkiye'de bir yılda 7,5-8 milyon saat satıldığını dile getiren Aydın, bunların genellikle İsviçre, Çin, Japonya ve Almanya gibi ülkelerden ithal edildiğini söyledi. Aydın, ülkede saat sektöründe 8 bin civarında saat satış ve tamir mağazası bulunduğunu kaydederek, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Bursa gibi büyük illerde pahalı saatlerin daha fazla talep gördüğünü, özellikle İsviçre ve Japonya menşeli saatlerin yüksek fiyatlı olduğunu anlattı.