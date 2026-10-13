A101'DEN HARCA HARCA BİTMİYOR! A101 aktüel yeni hafta kataloğu:15 Ekim'deki ürünler harika

Perşembe gününden itibaren müşterilerle buluşacak ürünler arasında temizlik malzemeleri, gıda ve bakliyat çeşitleri, ev tekstili ürünleri ve küçük ev aletleri bulunuyor. Düdüklü tencereden şemsiyeye, tost makinesinden koltuk ve halı yıkama makinesine kadar pek çok seçenek sunan katalog, haftalık alışverişini planlayanların ilgisini çekiyor. A101'de bu hafta hangi ürünler var?