A101'DEN HARCA HARCA BİTMİYOR! A101 aktüel yeni hafta kataloğu:15 Ekim'deki ürünler harika

Perşembe gününden itibaren müşterilerle buluşacak ürünler arasında temizlik malzemeleri, gıda ve bakliyat çeşitleri, ev tekstili ürünleri ve küçük ev aletleri bulunuyor. Düdüklü tencereden şemsiyeye, tost makinesinden koltuk ve halı yıkama makinesine kadar pek çok seçenek sunan katalog, haftalık alışverişini planlayanların ilgisini çekiyor. A101'de bu hafta hangi ürünler var?
A101 AKTÜEL 15 EKİM 2026 KATALOĞU
Toz Deterjan 9 KG 389 TL
Sıvı Çamaşır Makinesi 2,7L 179 TL
Çamaşır Parfümü 275 TL
Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 185 TL
Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL
16'lı Kağıt Havlu 219 TL
48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TL
Islak Havlu 120'li 65 TL
Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL
Elektronik Para Kasası 1.499 TL
5 Parça Tornavida Seti 349 TL
Plastik Silikon Tabancası 169 TL
Pas Sökücü Sprey 129 TL
MDF Kit Yapıştırıcı 119 TL
Çamaşır Makinesi 11 KG 21.999 TL
Buzdolabı 32.999 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Zemin Süpürücü 5.990 TL
12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL
Dekupaj Testere 999 TL
Şarjlı Vidalama 1.099 TL
Baston Şemsiye 289 TL
Çocuk Şemsiye 239 TL
Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL
Kadın Sweatshirt 499 TL
Erkek Sweatshirt 499 TL
Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL
3'lü Pamuklu Pike Kurulama Bezi 129 TL
Porselen Çukur Tabak 99,50 TL
Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL
Porselen Tatlı Tabağı 69,50 TL
Silikon Servis Gereçleri 109 TL
Düdüklü Tencere 999 TL
Fırınlanmış Deniz Tuzlu Nohut Cipsi 50g 39 TL
Zencefilli İçecek 155 TL
Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi 50g 39,50 TL
Bebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TL
Karabuğday Patlağı 60 TL
Ekşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TL
Süt Mısır Aromalı Kraker 54 TL
Telefon Tutucu 399 TL
Gaming Set 999 TL
Süt 4*1L 170 TL
Kara Maya Ayran 19,50 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 500g 149,50 TL
Türk Kahvesi 59,50 TL
İlikli Kemik Suyu 4*50 ml 119,50 TL
Kırık Ceviz 250g 142,50 TL