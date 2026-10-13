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Haberler Yaşam A101'DEN HARCA HARCA BİTMİYOR! A101 aktüel yeni hafta kataloğu:15 Ekim'deki ürünler harika

A101'DEN HARCA HARCA BİTMİYOR! A101 aktüel yeni hafta kataloğu:15 Ekim'deki ürünler harika

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu yayımlandı. Yeni haftada alışveriş yapmayı planlayanlar A101 15 Ekim aktüel ürünlerini araştırıyor. Peki A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101 aktüel yeni hafta kataloğu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Perşembe gününden itibaren müşterilerle buluşacak ürünler arasında temizlik malzemeleri, gıda ve bakliyat çeşitleri, ev tekstili ürünleri ve küçük ev aletleri bulunuyor. Düdüklü tencereden şemsiyeye, tost makinesinden koltuk ve halı yıkama makinesine kadar pek çok seçenek sunan katalog, haftalık alışverişini planlayanların ilgisini çekiyor. A101'de bu hafta hangi ürünler var?

A101 AKTÜEL 15 EKİM 2026 KATALOĞU

Toz Deterjan 9 KG 389 TL

Sıvı Çamaşır Makinesi 2,7L 179 TL

Çamaşır Parfümü 275 TL

Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 185 TL

Asılabilir Havlu 250'li 139,50 TL

16'lı Kağıt Havlu 219 TL

48'li 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 359 TL

Islak Havlu 120'li 65 TL

Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 99,50 TL

Elektronik Para Kasası 1.499 TL

5 Parça Tornavida Seti 349 TL

Plastik Silikon Tabancası 169 TL

Pas Sökücü Sprey 129 TL

MDF Kit Yapıştırıcı 119 TL

Çamaşır Makinesi 11 KG 21.999 TL

Buzdolabı 32.999 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Zemin Süpürücü 5.990 TL

12 V Çift Akülü Vidalama Matkap 1.399 TL

Dekupaj Testere 999 TL

Şarjlı Vidalama 1.099 TL

Baston Şemsiye 289 TL

Çocuk Şemsiye 239 TL

Kadın / Erkek Otomatik Şemsiye 249 TL

Kadın Sweatshirt 499 TL

Erkek Sweatshirt 499 TL

Kadın 50 Denye Pantolon Çorabı 59,50 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 249 TL

3'lü Pamuklu Pike Kurulama Bezi 129 TL

Porselen Çukur Tabak 99,50 TL

Porselen Pasta Tabağı 89,50 TL

Porselen Tatlı Tabağı 69,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 109 TL

Düdüklü Tencere 999 TL

Fırınlanmış Deniz Tuzlu Nohut Cipsi 50g 39 TL

Zencefilli İçecek 155 TL

Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi 50g 39,50 TL

Bebek Maması Kavanoz Sütlaç 54 TL

Karabuğday Patlağı 60 TL

Ekşi Krema Aromalı Kraker 49,50 TL

Süt Mısır Aromalı Kraker 54 TL

Telefon Tutucu 399 TL

Gaming Set 999 TL

Süt 4*1L 170 TL

Kara Maya Ayran 19,50 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 500g 149,50 TL

Türk Kahvesi 59,50 TL

İlikli Kemik Suyu 4*50 ml 119,50 TL

Kırık Ceviz 250g 142,50 TL

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