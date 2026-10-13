MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI? | MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? MasterChef 12 Ekim yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takım mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde kaptanlık oyununun sonuçları, mavi ve kırmızı takımın yeni kaptanları ve yarışmacıların takım dağılımları merak uyandırdı.
Eleme gecesinde Buse'nin yarışmaya veda etmesinin ardından mutfakta rekabet yeniden kızıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın ve kırmızı takımın kaptanları kimler oldu? Haftanın ilk takım oyununda zafer hangi ekibin oldu? İşte gecenin öne çıkan gelişmeleri...
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi Takım kaptanlığını Muhammed kazanırken Kırmızı Takım'ın kaptanı ise Kübra oldu.
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle şekillenen eleme gecesi heyecanı yaşandı.MasterChef Türkiye'den elenen isim Buse oldu.