MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI? | MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? MasterChef 12 Ekim yaşananlar...

MasterChef Türkiye 'de haftanın yeni takım mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde kaptanlık oyununun sonuçları, mavi ve kırmızı takımın yeni kaptanları ve yarışmacıların takım dağılımları merak uyandırdı.

Eleme gecesinde Buse'nin yarışmaya veda etmesinin ardından mutfakta rekabet yeniden kızıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takımın ve kırmızı takımın kaptanları kimler oldu? Haftanın ilk takım oyununda zafer hangi ekibin oldu? İşte gecenin öne çıkan gelişmeleri...