MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef 13 Ekim dokunulmazlığı kazanan takım...

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım mücadelesi, 13 Ekim akşamı kızartmalar konseptiyle ekranlara geldi. Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlığı kazanmak için yarıştığı gecede, mutfakta heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmanın ardından gözler dokunulmazlığı kazanan takıma ve eleme adayı olarak belirlenen isme çevrildi. Peki, MasterChef'te gecenin kazananı kim oldu, eleme potasına kim girdi? İşte merak edilen detaylar...