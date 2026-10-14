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MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef 13 Ekim dokunulmazlığı kazanan takım...

MasterChef Türkiye’de 13 Ekim akşamı haftanın ilk dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kızartmalar konseptiyle gerçekleştirilen takım oyununda yarışmacılar, şeflerden geçer not alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren yarışmacı merak konusu oldu. İşte MasterChef’te gecenin kazananı ve eleme adayı...

HABER MERKEZİ

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MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım mücadelesi, 13 Ekim akşamı kızartmalar konseptiyle ekranlara geldi. Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlığı kazanmak için yarıştığı gecede, mutfakta heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmanın ardından gözler dokunulmazlığı kazanan takıma ve eleme adayı olarak belirlenen isme çevrildi. Peki, MasterChef'te gecenin kazananı kim oldu, eleme potasına kim girdi? İşte merak edilen detaylar...

MASTERCHEF 13 EKİM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme adayları Şiringül ve Hasan Alp oldu.

Mavi Takım

-Muhammed (Takım Kaptanı)

-Armağan

-Nilay

-Eyyüp Can

-Enes

-Şiringül

-Hasan Ali

-Şadi

Kırmızı Takım

-Ayşe (Takım Kaptanı)

-Tolgahan

-Emre

-Burçin

-Tolğa

-Kübra

-Bahar

-Nurten

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