TARIM KREDİ MARKETLERİ AKTÜEL 13-19 EKİM | Bu hafta raflarda neler indirimde? Zeytinyağı, sucuk, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Marketleri'nin 13-19 Ekim aktüel kataloğu, temel gıda, temizlik ve bebek bakım ürünlerindeki indirimlerle dikkat çekiyor. Haftanın fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüketiciler, katalogda yer alan ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin 13-19 Ekim aktüel kataloğu…
TARIM KREDİ MARKETLERİ 13-19 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Kuru Dut (250 G): 149,90 TL
Fındık İç (180 G): 139,00 TL
Pilavlık Bulgur (2,5 KG): 99,00 TL
Osmancık Pirinç (2,5 KG): 199,00 TL
Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL
Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL
Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL
Dana Kasap Sucuk 329,00 TL
Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL
Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL