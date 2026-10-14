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Haberler Yaşam TARIM KREDİ MARKETLERİ AKTÜEL 13-19 EKİM | Bu hafta raflarda neler indirimde? Zeytinyağı, sucuk, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ MARKETLERİ AKTÜEL 13-19 EKİM | Bu hafta raflarda neler indirimde? Zeytinyağı, sucuk, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Marketleri’nin 13-19 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı. Zeytinyağı, sucuk, tuvalet kağıdı ve bebek bakım ürünleri başta olmak üzere temel gıda ve temizlik ürünlerinde haftanın indirimli fırsatları tüketicilerin beğenisine sunuldu. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin 13-19 Ekim aktüel kataloğu…

HABER MERKEZİ

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Tarım Kredi Marketleri'nin 13-19 Ekim aktüel kataloğu, temel gıda, temizlik ve bebek bakım ürünlerindeki indirimlerle dikkat çekiyor. Haftanın fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüketiciler, katalogda yer alan ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. İşte Tarım Kredi Marketleri'nin 13-19 Ekim aktüel kataloğu…

TARIM KREDİ MARKETLERİ 13-19 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

Kuru Dut (250 G): 149,90 TL

Fındık İç (180 G): 139,00 TL

Pilavlık Bulgur (2,5 KG): 99,00 TL

Osmancık Pirinç (2,5 KG): 199,00 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri (750 ML): 42,90 TL

Tuvalet Kağıdı 2 Katlı (16'lı): 128,90 TL

Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL

Dana Kasap Sucuk 329,00 TL

Leblebi Beyaz / Sarı (200 G): 41,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 G): 74,90 TL

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