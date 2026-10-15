İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma İstanbul'da üniversiteler tatil edildi mi?

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından gözler 16 Ekim 2026 Cuma günü üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine çevrildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Ancak üniversiteler için genel bir tatil kararı alınmadı. Valilik açıklamasında, üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararının ilgili üniversite yönetimlerince alınacağı ifade edildi. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmî internet sitesini, sosyal medya hesaplarını ve öğrenci bilgi sistemlerini takip etmeleri gerekiyor.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul'daki üniversitelerden ilk açıklamalardan biri Türk-Alman Üniversitesi tarafından yapıldı. Üniversite, 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günlerinde Almanca hazırlık, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm derslerin çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.
Diğer üniversitelerde eğitim şekline ilişkin alınacak kararların ise kurumların resmî kanallarından açıklanması bekleniyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK VE SEL ALARMI SÜRÜYOR
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan yağışların ardından yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1942 yılında ölçümlere başlamasından bu yana İstanbul'da kaydedilen en yüksek yağış miktarına ulaşıldığı belirtilirken Beykoz'da metrekareye 261 kilogram yağış düştüğü açıklandı.
Valilik koordinasyonunda AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, güvenlik birimleri ve ilgili kurumların sahadaki çalışmaları sürüyor. Açıklamaya göre, 8 bin 597 kurtarma personeli ve 38 bin destek personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel görev yaptı. Kent genelinde 2 bin 722 kişi kurtarılırken 14 noktada küçük çaplı kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
BAZI YOLLAR KAPALI, MOTOSİKLET YASAĞI SÜRÜYOR
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde 16 yolun ulaşıma kapalı olduğu, bu noktalarda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca motosikletlerin trafiğe çıkışına yönelik yasağın devam ettiği, koşulların uygun hâle gelmesi durumunda yeni bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Valilik, okulların güvenli şekilde açılabilmesi için cuma, cumartesi ve pazar günleri kontrollerin devam edeceğini ve eğitim kurumlarının pazartesi gününe hazır hâle getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
İSTANBUL'DA CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ
Valilik açıklamasında, Kağıthane ilçesinde Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedinin bulunduğu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bilgisi de paylaşıldı. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, kayıp kişi sayısının ise 4 olduğu bildirildi.
Üniversite öğrencilerinin 16 Ekim Cuma günü derslerin iptal edilip edilmediğini öğrenmek için kendi üniversitelerinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.