İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma İstanbul'da üniversiteler tatil edildi mi?

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından gözler 16 Ekim 2026 Cuma günü üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine çevrildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Ancak üniversiteler için genel bir tatil kararı alınmadı. Valilik açıklamasında, üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararının ilgili üniversite yönetimlerince alınacağı ifade edildi. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmî internet sitesini, sosyal medya hesaplarını ve öğrenci bilgi sistemlerini takip etmeleri gerekiyor.